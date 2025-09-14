Mirassol vence Grêmio na Arena e entra no G4 do Brasileirão

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (13), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileirão. Alesson marcou o gol da vitória em Porto Alegre (RS).

O resultado coloca o Mirassol no G4 do torneio, dentro da zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores, com 38 pontos. Na próxima rodada, o clube paulista viaja ao Rio de Janeiro para duelar com o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 19h30.

Do outro lado, o Grêmio segue em 13º e próximo à zona de rebaixamento, com 26 pontos. O time do técnico Mano Menezes tem a chance de se recuperar na tabela no GreNal: o time encara o Inter no próximo domingo, às 17h30.

O JOGO

O Mirassol não sentiu o peso de atuar fora de casa. Com mais posse de bola, maior número de finalizações e volume de jogo, o time do interior paulista transformou o bom desempenho em vitória, enquanto o Grêmio não conseguiu levar perigo ao gol adversário. O gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo: em cobrança de falta, Reinaldo cruzou com precisão, a bola desviou na trave e sobrou para Alesson marcar com o gol aberto. Inicialmente anulado por impedimento, o VAR revisou o lance e validou o tento, garantindo a vantagem para o Mirassol no Brasileirão.

Do lado tricolor, além da falta de efetividade da equipe, Mano Menezes e o quarto árbitro protagonizaram uma polêmica. A substituição de Alysson por Pavón deixou o treinador irritado, sugerindo que a arbitragem errou. A transmissão do Premiere mostrou Mano Menezes visivelmente indignado com a saída do atacante, chegando a discutir com um de seus auxiliares. O árbitro auxiliar também mostrou a ficha em que os números dos jogadores que saíram e entraram em campo estavam corretos.

LANCES DE DESTAQUE

Quase! Aos 7 minutos do primeiro tempo, O Grêmio errou na saída de bola, José Aldo finalizou de chapa e quase acertou o ângulo esquerdo de Volpi.

Mirassol leva perigo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Reinaldo recebeu na esquerda e cruzou. Cristian se antecipou à zaga e cabeceou de peixinho, mas a bola saiu ao lado da trave.

Que chance! Aos 26 minutos do primeiro tempo, Marlon recebeu ótimo passe de Alysson, finalizou no canto e Walter defendeu. Na sobra, Cristaldo chutou com o gol aberto, mas a bola saiu.

Resposta do Mirassol. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Alesson puxou o contra-ataque e a bola sobrou para Negueba, que finalizou para grande defesa de Volpi. Na sequência, a zaga afastou o perigo.

1 a 0. Aos 45 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta, Reinaldo cruzou com precisão, a bola desviou e acertou a trave. Na sobra, Alesson marcou com o gol aberto, mas a arbitragem anulou por impedimento. O VAR revisou o lance e validou o gol.

Reclamação tricolor. Aos 50 minutos do primeiro tempo, A bola foi levantada na área, Noriega dividiu com Walter e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Os jogadores tricolores reclamaram bastante.

Que defesa! Aos 14 minutos do segundo tempo, Danielzinho recebeu na entrada da área pela esquerda e tentou finalizar no ângulo. Tiago Volpi fez uma bela defesa.

Volpi de novo! Aos 39 minutos do segundo tempo, Cristian recebeu livre na área e finalizou rasteiro, no cantinho, mas Volpi espalmou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0X1 MIRASSOL

GRÊMIO

Tiago Volpi, João Pedro, Noriega, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur Melo, Dodi (Cristian Oliveira), Cristaldo (Aravena), Alysson (Pavón), Braithwaite (André). T.: Mano Menezes.

MIRASSOL

Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura (Roni), Danielzinho, José Aldo (Shaylon), Negueba (Chico Kim), Cristian (Mateus Bianqui), Alesson (Carlos Eduardo). T.: Rafael Guanaes.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Juiz: Lucas Casagrande.

Assistentes: Bruno Boschilla, Gizeli Casaril.

VAR: Caio Max.

Cartões amarelos: João Victor, Neto Moura (MIR); Kannemann, Cuéllar (GRE).

Gol: Alesson (45'/1ºT).