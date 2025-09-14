Ancelotti manda recado para Neymar em entrevista a jornal francês

© Getty Images

Carlo Ancelotti concedeu uma extensa entrevista à edição deste domingo do jornal francês L'Équipe, na qual abordou diversos temas, entre eles, a decisão de não ter convocado Neymar para a derradeira dupla jornada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na qual o Brasil bateu o Chile, por 3-0, antes de ser derrotado pela Bolívia, por 1-0.

"Uma seleção deve convocar os jogadores mais talentosos, mas um atleta com talento também precisa estar em boa forma física. Ele deve estar 100%, não 80%. Neymar é o jogador brasileiro mais talentoso. Teve um problema físico e se recuperou rapidamente, mas quero que esteja realmente bem para poder jogar", afirmou.

"Ele vai participar da Copa do Mundo se estiver em boa forma física porque, do ponto de vista técnico, não há discussão. Neymar deve ter como objetivo estar preparado em junho, não importa se não estiver na lista de outubro, novembro ou março", acrescentou.

A Copa do Mundo de 2026, vale lembrar, será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 17 de julho. Até lá, a Seleção Brasileira tem amistosos agendados contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Em novembro, enfrentará duas seleções africanas ainda não confirmadas e, em março, dois adversários europeus.

Esse é, portanto, o “roteiro” no qual Neymar vai tentar se inserir, em um momento em que está a cerca de três meses e meio de encerrar seu contrato com o Santos — clube em que foi formado e para o qual decidiu voltar em 2025, após rescindir com o Al Hilal. Até agora, ele disputou 20 jogos oficiais, com um total de seis gols e três assistências.

"Treinei o Real Madrid durante seis anos e não conquistei seis Ligas dos Campeões, ganhei três"

Carlo Ancelotti aproveitou, ainda, a entrevista para rebater a ideia de que a Seleção Brasileira teria a “obrigação” de ser campeã mundial no próximo ano: "A obrigação é tentar, ninguém tem a obrigação de ganhar. Quem, no futebol, tem obrigação de vencer? No futebol, podem acontecer tantas coisas que mudam os resultados... Eu treinei o Real Madrid durante seis anos e não ganhei seis Ligas dos Campeões, ganhei três".

"Para mim, foi fácil me adaptar. É um ritmo diferente. Me instalei no Rio de Janeiro porque preciso absorver a cultura do país. Ao chegar aqui, encontrei uma estrutura muito bem organizada. O ambiente de trabalho é excelente", destacou, antes de recusar confirmar se o Brasil será o último desafio de sua carreira.

"A única equipe que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não acredito que isso vá acontecer. Tenho um ano de contrato aqui e, depois, tudo pode acontecer. Assinei um contrato de um ano porque achei que era o mais correto", concluiu o treinador italiano de 66 anos.

Leia Também: Jogador morre vítima de ataque armado em hotel; entenda