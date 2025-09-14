Haaland assume dificuldades no Manchester City: "Não somos o que éramos"

© Getty Images

No dia do tão aguardado clássico da quarta rodada da Premier League, que coloca frente a frente Manchester City e Manchester United, no Etihad Stadium, Erling Haaland concedeu uma longa entrevista à emissora britânica Sky Sports, na qual admitiu que precisa “assumir mais responsabilidade”, após um início de temporada em que o time somou duas derrotas e apenas uma vitória nos três primeiros jogos.

“Muitas pessoas importantes saíram, então os novos têm que chegar e fazer a diferença. Além disso, os jogadores que estão aqui há mais tempo, como eu, precisam assumir mais responsabilidades. Eu tenho que liderar a equipe, ajudar os novos a se adaptarem o mais rápido possível, porque não é fácil chegar a um novo país e render de imediato”, afirmou o atacante norueguês.

“Temos que nos ajudar uns aos outros. Precisamos entender que o passado já ficou para trás e que não somos mais a mesma equipe. Temos que usar isso de forma positiva. Hoje temos outras qualidades e precisamos nos adaptar. No fim das contas, o mais importante é vencer jogos”, acrescentou.

Haaland ressaltou que os comandados de Pep Guardiola têm a obrigação de “vencer jogos e disputar títulos”, garantindo estar pronto para o desafio: “Claro que eu tenho que render, eu sou um protagonista. As pessoas esperam muito de mim, e eu tenho que usar isso de forma positiva. Não é fácil perder jogos, sabem?”.

“Existe muita pressão sobre mim, e eu entendo isso. Concordo totalmente que é assim que deve ser. Tem a ver com encontrar os pontos positivos, com tentar aparecer e ajudar a equipe a conquistar coisas. É para isso que eu estou aqui”, disse o camisa 9.

A crise: de onde vem?

Questionado sobre as dificuldades que o Manchester City vem enfrentando, Haaland refletiu: “Nós jogávamos de uma forma com a qual conquistamos tudo, o que foi fantástico, mas acho que o futebol está mudando. No ano passado, vimos o Paris Saint-Germain e o Liverpool atropelando todo mundo, e precisamos nos adaptar. É claro que temos que nos manter fiéis aos nossos princípios, mas também nos ajustar um pouco ao jeito como os outros jogam”.

“Temos que estar à altura das expectativas. Digam o que disserem, no fim, temos que vencer jogos — é para isso que somos pagos. Eu tento fazer tudo o que posso para ajudar o time ao máximo. Seja qual for a situação, se você vence todos os jogos ou perde todos, tem que continuar tentando estar livre mentalmente. Isso é algo que ainda mantenho comigo”, concluiu.

O clássico Manchester City x Manchester United, vale lembrar, será apitado pelo árbitro britânico Anthony Taylor e tem início marcado para as 16h30 (horário de Lisboa) deste domingo. A partida terá forte presença portuguesa: pelo City, Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva; pelos Red Devils, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

