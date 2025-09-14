"Não posso ser privado". Renan Lodi rescinde com o Al Hilal

© Getty Images

Está instaurada a polêmica na Arábia Saudita depois que Renan Lodi recorreu às redes sociais para anunciar publicamente a decisão de rescindir unilateralmente o contrato que mantinha com o Al Hilal até junho de 2027, após ter sido informado de que não seria inscrito no campeonato nacional.

“No início de 2024, cheguei ao maior clube da Ásia com um contrato de três anos e meio. Sempre tive muito orgulho em defender o Al Hilal. Lutei pelos objetivos do clube, me dediquei ao máximo e ajudei a fortalecer o futebol saudita. Em pouco tempo, conquistei quatro troféus, mas sempre quis mais. Trabalhei duro para colocar o Al Hilal no topo, onde merece estar”, começou Lodi.

“Iniciei a temporada 2025/26 motivado a conquistar mais títulos para o clube, sem me importar em disputar posição entre os titulares. Mas, após a pré-temporada na Alemanha, fui surpreendido com a notícia de que não poderia jogar a liga saudita. Teria apenas a chance de atuar em pouquíssimos jogos, na Liga dos Campeões da Ásia”, prosseguiu.

“Essa situação me fez refletir sobre o meu futuro. Ainda tenho muitos sonhos no futebol e não teria minutos suficientes nesta temporada. Nas últimas semanas, tentei reverter essa decisão junto ao clube, para estar à disposição em todas as competições. Mas nunca obtive uma resposta sobre como isso poderia ser resolvido de forma amigável”, completou.

Diante disso, o lateral tomou medidas: “Busquei assessoria jurídica e fui informado de que não posso ser privado de exercer a minha profissão. Decidi lutar pelos meus direitos, como qualquer trabalhador impedido de exercer sua função. Espero que os órgãos competentes julguem meu caso o mais rápido possível, para que eu possa voltar a fazer o que amo, sem restrições.”

“Sou imensamente grato por todo o carinho da torcida nesses 20 meses. Vocês são o combustível que move o Al Hilal todos os dias. Agradeço também aos profissionais do clube que me ajudaram nesse período, especialmente fisioterapeutas, massagistas e companheiros de time, com quem construí grandes amizades”, finalizou o agora ex-companheiro dos portugueses João Cancelo e Rúben Neves.

Al Hilal 'contra-ataca'

O Al Hilal não demorou a reagir e, em comunicado oficial, lamentou o fato de Renan Lodi já ter deixado a Arábia Saudita para retornar ao Brasil, após enviar “uma carta através do seu representante legal”, declarando que seu contrato com o clube estava rescindido.

“Al-Kathiri [diretor de comunicação do Al Hilal] informa que a diretoria não hesitará em tomar todas as medidas legais necessárias para preservar seus direitos, de acordo com a regulamentação aplicável. Todos os desdobramentos do caso serão comunicados, em um esforço para aumentar a transparência junto aos sócios do Al Hilal”, diz a nota.

Renan Lodi, vale lembrar, chegou ao Al Hilal em janeiro de 2024, vindo do Olympique de Marseille, em uma transferência avaliada em cerca de 23 milhões de euros, após ter sido especulado em clubes como Benfica e Porto. Em pouco mais de um ano e meio, o jogador de 27 anos disputou 56 partidas oficiais, marcando quatro gols e dando dez assistências.

Leia Também: Ancelotti manda recado para Neymar em entrevista a jornal francês