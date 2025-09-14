Ricky Hatton, 'lenda' do boxe, é encontrado morto em casa aos 46 anos

© Getty Images

O mundo do esporte está, neste domingo, de luto pela morte de Ricky Hatton, lendário pugilista que foi encontrado morto em casa, aos 46 anos, de acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Manchester Evening News.

As autoridades locais isolaram a residência do ex-atleta, em Gee Cross, na cidade de Hyde, e já confirmaram o óbito. No entanto, fizeram questão de esclarecer que não há qualquer indício para que a morte seja considerada “suspeita”.

“Podemos confirmar que encontramos um corpo em uma residência, na Bowlacre Road, em Gee Cross, às 6h45 da manhã deste domingo, 14 de setembro. A morte não está sendo tratada como suspeita”, informou a polícia de Manchester em comunicado.

A tragédia acontece poucos meses depois de Ricky Hatton ter surpreendido o público ao anunciar que voltaria aos ringues no dia 2 de dezembro, em uma luta-exibição contra Eisa Al Dah, que seria realizada em Dubai.

Histórico de títulos e polêmicas



Natural de Stockport, na Inglaterra, Ricky Hatton iniciou sua trajetória no boxe em 1997, aos 19 anos, e rapidamente se destacou, conquistando diversos títulos mundiais nas categorias meio-médio-ligeiro e meio-médio.

Conhecido por apelidos como The Hitman, The Manchester Mexican, The Pride of Hyde e Fatton, encerrou oficialmente a carreira profissional em 2012, com um cartel de 48 lutas, sendo 45 vitórias (32 por nocaute) e apenas três derrotas.

A cerimônia oficial de despedida, no entanto, só aconteceu em novembro de 2022, quando enfrentou Marco Antonio Barrera em um combate amistoso realizado em Manchester, sua cidade natal.

Fora dos ringues, sua vida foi marcada por problemas com drogas e saúde mental. Em entrevistas recentes, chegou a admitir que sobreviveu a mais de uma tentativa de suicídio antes de conseguir se reconciliar com a família.

Após se aposentar, Hatton conseguiu reconstruir sua vida e se tornou um respeitado promotor de lutas, aproveitando o conhecimento adquirido ao longo de décadas de experiência no mais alto nível do boxe.

