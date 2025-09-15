Santos vai de mal a pior e Neymar culpa o gramado: "Sintético é uma me**"

© Getty Images

A crise de resultados do Santos ganhou mais um capítulo neste domingo (14), com o empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O resultado ampliou para quatro jogos a sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

O duelo, válido pela 23ª rodada, foi cheio de reviravoltas. Logo no início do segundo tempo, Zé Ivaldo recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Peixe com um jogador a menos. Quatro minutos depois, Igor Gomes, que havia entrado no intervalo no lugar de Fausto Vera, abriu o placar para o Galo.

Aos 68 minutos, o Santos sofreu novo baque: o goleiro Gabriel Brazão se chocou violentamente com o próprio Igor Gomes, ficou bastante machucado e precisou ser substituído por Diógenes.

Mesmo em desvantagem, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não desistiu e alcançou o empate aos 42 do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Tiquinho Soares, ex-jogador de Porto, Vitória de Guimarães e Nacional, todos de Portugal.

Com o empate, o Atlético-MG chegou a 25 pontos e subiu para a 13ª colocação, empatado com o Grêmio, que tem um jogo a mais. Já o Santos é o 15º colocado, com 23 pontos, mesma pontuação do Vasco.

Neymar critica o gramado sintético

Neymar, capitão e titular do Santos, voltou a ter atuação apagada e foi substituído por Robson Júnior aos 36 minutos do segundo tempo. Após o apito final, o atacante usou as redes sociais para criticar o gramado da Arena MRV:

"Comprovado... Sintético é uma me***!", escreveu o camisa 10.

De volta ao clube que o revelou desde janeiro de 2025, após rescindir com o Al Hilal, Neymar soma seis gols e três assistências em 21 partidas, desempenho considerado abaixo do esperado. A equipe venceu nove jogos, empatou seis e perdeu outros seis nesse período.

O rendimento também não convenceu Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que deixou o atacante fora da lista das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Sem ele, o Brasil goleou o Chile por 3 a 0 no Maracanã e perdeu para a Bolívia por 1 a 0 no Estádio Municipal de El Alto.