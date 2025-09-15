Di María marca de escanteio e garante empate do Rosario contra o Boca

© Getty Images

O Rosario Central interrompeu, na noite de domingo (14), a sequência de três vitórias consecutivas do Boca Juniors ao arrancar um empate por 1 a 1 no Estádio Dr. Lisandro de la Torre, em Rosário, na Argentina, conhecido como Gigante de Arroyito. O duelo, válido pela oitava rodada do Campeonato argentino, foi um dos mais aguardados do campeonato argentino.

O primeiro gol saiu logo aos 20 minutos, com o volante Rodrigo Battaglia, ex-Sporting, Braga, Chaves e Moreirense, de Portugal, que desviou de cabeça após cruzamento de Brian Aguirre. Quatro minutos depois, foi a vez de Ángel Di María deixar sua marca: o ex-Benfica bateu escanteio fechado pela direita, a bola passou pelo goleiro Leandro Brey e entrou direto no gol, empatando a partida.

Com o resultado, o Boca Juniors chegou a 12 pontos e assumiu a terceira posição do Grupo A, ao lado de Unión (que venceu o Gimnasia por 3 a 1 fora de casa), Defensa y Justicia (derrotado pelo Platense por 2 a 1 em Florencio Varela) e Estudiantes (superado pelo River Plate por 2 a 1 em La Plata).

Já o Rosario Central soma agora 11 pontos e ocupa provisoriamente o sexto lugar do Grupo B, um ponto atrás do San Lorenzo, que perdeu para o Racing por 2 a 0 em Avellaneda, mas tem um jogo a mais.

Di María em grande fase

Aos 37 anos, Di María voltou ao Rosario Central em 2024 para encerrar a carreira no clube que o revelou. Até aqui, soma quatro gols em sete jogos, embora só tenha vencido duas vezes (Lanús e Newell’s Old Boys). Os outros cinco confrontos, incluindo o empate contra o Boca, terminaram empatados.

O próximo compromisso do Rosario Central será novamente em casa, no Gigante de Arroyito, no domingo (7), às 19h (horário de Brasília), contra o Talleres.

Battaglia em destaque

Battaglia, de 34 anos, também vive bom momento. Ex-Atlético Mineiro, ele já participou de 28 das 33 partidas do time desde que chegou à Argentina. Contra o Boca, marcou pelo segundo jogo consecutivo: antes, havia balançado as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Aldosivi, fora de casa, no Estádio José María Minella, em Mar del Plata.