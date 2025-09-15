Chumbo é eleito melhor do mundo, e Brasil domina premiação nas ondas gigantes

© <p>Getty Images</p>

(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil saiu como um dos grandes protagonistas do Big Wave Challenge 2025, considerado hoje a maior premiação do surfe de ondas gigantes. Em Newport Beach, Califórnia, quatro representantes do país subiram ao palco para receber alguns dos prêmios mais importantes da temporada 2024/25.

Lucas Chianca, Michaela Fregonese, Lucas Fink e Fred Pompermayer garantiram troféus na noite que celebrou os maiores nomes do surfe de ondas grandes.

O resultado confirma o protagonismo brasileiro na cena mundial das ondas grandes, com vitórias que vão de performances históricas em Jaws até registros fotográficos inesquecíveis em Mavericks.

LUCAS CHIANCA

Em mais uma temporada dominante, Lucas Chianca, o Chumbo, consolidou seu nome entre os melhores do planeta ao receber o prêmio de "Surfista do Ano". O carioca de Saquarema vem de uma sequência impressionante de resultados, que inclui feitos históricos em Nazaré.

MICHAELA FREGONESE

O Havaí foi o palco da consagração de Michaela Fregonese, que transformou sua temporada em uma coleção de prêmios: "Onda do Ano" e "Maior Onda" do feminino.

Sua performance em Jaws foi considerada uma das mais impactantes já vistas, reforçando a presença brasileira também entre as mulheres do surfe de ondas grandes.

LUCAS FINK

Campeão mundial de skimboard, Lucas Fink vem construindo uma carreira marcada pela ousadia. No Big Wave Challenge, ele foi premiado na categoria "Prancha Alternativa", ao descer um paredão em Jaws.

FRED POMPERMAYER

Veterano das lentes do mar pesado, o fotógrafo Fred Pompermayer conquistou o prêmio de "Foto do Ano" com um clique impactante de Peter Mel em Mavericks.

O reconhecimento chega apenas um ano depois de ter sido homenageado pelo conjunto da obra, mostrando que sua visão segue entre as mais relevantes do esporte.

DESTAQUES INTERNACIONAIS

Além do domínio brasileiro, a noite também premiou nomes que marcaram a temporada no hemisfério norte. O jovem Alo Slebir, de Santa Cruz, levou o troféu de "Maior Onda" masculina com uma bomba de 23 metros em Mavericks.

Da Bélgica, o prodígio Kamiel Deraeve, de apenas 13 anos, recebeu o prêmio "Young Gun" por sua atuação em Nazaré.

Já o australiano Tom Myers foi responsável por uma das maiores surpresas, vencendo a categoria "Onda do Ano" masculina com sua performance em Queenscliff Bombie.