Retorno de atacante comove time do Palmeiras

(UOL/FOLHAPRESS) - Além do bom desempenho na vitória por 4 a 1 contra o Inter, o elenco do Palmeiras teve outro motivo para comemorar: o retorno do atacante Bruno Rodrigues aos gramados após 598 dias.

Bruno Rodrigues disputou dez minutos contra o Inter e foi muito celebrado pelas lideranças do elenco em trechos divulgados pela TV Palmeiras. Weverton e Raphael Veiga exaltaram o jogador.

"Parabéns ao Bruno. Que momento. Estamos felizes por você. Só você sabe o quanto você se dedicou para estar aqui hoje. Desfruta desse momento e vamos em frente que tem muita coisa pra vir", disse Weverton, em roda com o elenco após o jogo

"Eu fico feliz com o retorno dele. Não só porque voltou de lesão, mas também porque ele é muito bom e vai nos ajudar muito. Espero e torço para que ele volte ao nível físico e de confiança o mais rápido possível. O que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou fazer", falou Raphael Veiga, em entrevista à TV Palmeiras.

O elenco alviverde foi um grande aliado de Bruno Rodrigues na recuperação. O atacante afirmou que uma das grandes motivações para se recuperar foi poder fazer parte do elenco.

"Parecia o meu primeiro jogo. O que me motivava era estar com vocês. Nós atletas temos que amar o que fazemos. Eu amo o futebol, eu sei muito bem onde eu quero chegar com esse grupo", desabafou Bruno com os companheiros.

Bruno Rodrigues totalizou 598 dias longe dos gramados. Ele sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito, em janeiro de 2024, e passou por uma artroscopia. Quando estava perto de retornar, ele sofreu uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo em um jogo-treino.

João Martins, auxiliar de Abel que comandou a equipe diante o Inter, também exaltou o retorno de Bruno Rodrigues em coletiva: "Ele passou o pior que um jogador pode passar. Foram quase 2 anos. Só ele pode falar sobre isso. Foram muitas dificuldades. É um campeão. São momentos como este que faz tudo ter sentido".

O atacante é uma opção de Abel Ferreira para os jogos contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Bruno está na lista de inscritos desde a fase de grupos e pode ser relacionado para os jogos que acontecem nos dias 17 e 24.