Derrota em clássico aumenta pressão sobre Amorim e gera demissão no City

O clássico entre Manchester City e Manchester United, vencido pelos Citizens por 3 a 0 neste domingo (14), no Etihad Stadium, gerou consequências dentro e fora de campo. Além de aumentar a pressão sobre o técnico português Ruben Amorim, treinador do United, também resultou na demissão de um funcionário do estádio.

Antes mesmo do apito inicial, um torcedor do City publicou nas redes sociais a foto de um atendente de bar trabalhando com uma camiseta do United por baixo do uniforme, da temporada 2018/19. A imagem viralizou rapidamente, e o clube reagiu oficialmente apenas dez minutos antes do início da partida.

"Obrigado por nos avisar sobre isso. Podemos confirmar que esse funcionário foi afastado de sua função", informou o Manchester City em resposta ao torcedor.

Amorim sob pressão

A derrota agravou a crise do United, que vive seu pior início de Premier League desde 1992/93. Amorim reconheceu a situação difícil, mas afirmou que não mudará sua filosofia de jogo. "Eu aceito as críticas, mas não vou mudar. Se tiver que haver mudança, terá que ser de treinador, não de filosofia", disse.

Segundo ele, a mensagem aos torcedores é clara: "Vou dar tudo de mim, sempre pensando no melhor para o clube. Sofro mais que eles quando perdemos".

Guardiola elogia Foden

Do outro lado, Pep Guardiola se mostrou satisfeito com a atuação do City e destacou o desempenho de Phil Foden. "Sentimos muito a falta dele na última temporada. Quando joga atrás dos atacantes, tem fome de gol e qualidade para decidir. Hoje, contra o United, foi especial para ele, que é torcedor do City", declarou.

O técnico catalão ainda lembrou da importância de Foden no título conquistado duas temporadas atrás e disse esperar que o meia retome a regularidade após lesões recentes.

