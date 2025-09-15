Brasileiro tem 83,5% de terminar com Flamengo ou Palmeiras campeão

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título do Campeonato Brasileiro tem 83,5% de chance de terminar nas mãos de Flamengo ou Palmeiras, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Rubro-Negro lidera a probabilidade de título com 49,7%. O time é o primeiro colocado do Brasileiro, com 50 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude.

O Palmeiras vem logo na sequência, com 33,8% de chance de ser campeão nacional. O Alviverde ocupa a segunda colocação do torneio nacional, com 46 pontos e, no sábado, goleou o Inter por 4 a 1.

Dessa forma, os times de Filipe Luis e Abel Ferreira "polarizam", até então, a disputa pela taça. A dupla abriu uma larga vantagem em relação à Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Ceará, demais apontados pela UFMG como candidatos à conquista.

Os números podem mudar dependendo do resultado do jogo Cruzeiro, terceiro com mais possibilidade de ficar com o troféu (11,2%). O time mineiro encara o Bahia nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.

AS CHANCES DE TÍTULO

Flamengo - 49,7%

Palmeiras - 33,8%

Cruzeiro - 11,2%

Mirassol - 2,7%

Bahia - 2%

Botafogo - 0,51%

São Paulo - 0,18%

Fluminense - 0,01%

Red Bull Bragantino - 0,005%

Atlético-MG, Corinthians e Ceará - 0,001%

*Dados da UFMG

COMO ESTÁ O TOP-10 DO BRASILEIRO

Flamengo - 50 pontos (22 jogos)

Palmeiras - 46 pontos (21 jogos)

Cruzeiro - 44 pontos (22 jogos)

Mirassol - 38 pontos (21 jogos)

Bahia - 36 pontos (20 jogos)

Botafogo - 35 pontos (21 jogos)

São Paulo - 35 pontos (23 jogos)

Red Bull Bragantino - 31 pontos (23 jogos)

Corinthians - 29 pontos (23 jogos)

Fluminense - 28 pontos (21 jogos)