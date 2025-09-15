Conor McGregor retira a candidatura à presidência da Irlanda

© Getty Images

Nesta segunda-feira (15), Conor McGregor recorreu às redes sociais para anunciar a decisão de retirar suaa candidatura à presidência da Irlanda, seis meses depois de ter formalizado a mesma, em protesto com a assinatura do Pacto sobre Migrações e Asilo da União Europeia.

"Esta não foi uma decisão fácil, mas é a mais indicada, neste momento. Apesar de não me apresentar a estas eleições, o meu compromisso com a Irlanda não fica por aqui. Vou continuar servindo o meu povo usando a minha plataforma internacional para promover os interesses irlandeses no estrangeiro, para fortalecer as nossas oportunidades econômicas e para lutar pela transparência e pela responsabilidade na vida pública, em casa", começou escrevendo.

"Esta campanha provocou uma importante conversa sobre a democracia, na Irlanda, sobre quem tem a oportunidade de se candidatar, sobre quem tem a oportunidade de escolher e sobre como podemos garantir que a presidência pertence, verdadeiramente, ao povo. Essa conversa não vai terminar com a minha retirada. A onda de mudança começou e não pode ser revertida", prosseguiu.

"Foi a minha primeira aventura na política, e, apesar de ter optado por retirar-me, este turno, foram feitos progressos significativos. Quero garantir ao povo da Irlanda que estas não vão ser as minhas últimas eleições. Vocês irão me ver tentando, uma vez mais, no futuro, a lutar pelos nossos direitos e a representar os melhores interesses da nossa nação", completou.

O lutador de MMA terminou deixando uma certeza: "Isto não é o fim, mas sim o início da minha jornada política. Sou guiado por um compromisso para melhorar vidas, defender direitos e servir o povo irlandês com dedicação e integridade. Irei continuar servindo o meu povo no palco global, trabalhando pelos melhores interesses da Irlanda, social e economicamente. Disso não há dúvida. Isto é uma maratona. Não é uma corrida".

"Um movimento muito visível e vocal dos patriotas irlandeses"

Conor McGregor aproveitou, ainda, a ocasião para enumerar o trabalho que o próprio realizou, ao longo dos últimos meses: "Viajei para Nova York, na última quarta-feira, uma casa para muitos irlandeses que seguiram os seus sonhos, em busca da felicidade, para comemorar devidamente os trágicos ataques terroristas do 11 de Setembro e discutir as minhas aspirações para a Irlanda com a administração norte-americana".

"Permaneço na América e irei marcar presença em iminentes e inesperadas reuniões que irão traduzir-se em empregos para irlandeses. A Irlanda mudou drasticamente, nos últimos anos. No entanto, está restringida pelo casaco de forças de uma constituição ultrapassada, que é mantida de forma seletiva pelos principais partidos da Oireachtas, e explorada para impedir que seja realizada uma eleição presidencial verdadeiramente democrática, mas, ao invés, montada para garantir que apenas os candidatos aprovados pelo sistema podem ser selecionados nos boletins de votos", acrescenta.

"Este défice democrático contra a vontade do povo irlandês foi, agora, ampliado com sucesso pela minha manifestação de interesse. Em um período de tempo muito curto, catalisei uma mobilização para mudanças positivas na Irlanda, contra uma maléfica caça às bruxas política trabalhada em conjunto com as notícias falsas criadas pelos meio de comunicação principais. Agora, existe um movimento muito visível e vocal dos patriotas irlandeses, com o objetivo de reverter as nossas origens culturais e históricas, em busca de manter e proteger o nosso estilo de vida enquanto irlandês", finalizou.

Vale destacar que McGregor se posiciona como político de direita e tem proximidade com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump.