'Na dúvida, a recomendação é retirar', diz médico da CBF sobre Brazão

A CBF Já pediu os relatórios do médico Maurício Zenaide, que atuou na partida em Belo Horizonto, para entender se ele adotou procedimentos corretos depois do choque de cabeça de Brazão

Folhapress
15/09/2025 16:36 ‧ há 4 horas por Folhapress

Esporte

Acidente

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão médica da CBF vai analisar o atendimento feito ao goleiro Brazão, do Santos, para ver se houve alguma irregularidade no atendimento durante a partida contra o Atlético-MG, considerando o protocolo de concussão.

 

A entidade já pediu os relatórios do médico Maurício Zenaide, que atuou na partida em Belo Horizonto, para entender se ele adotou procedimentos corretos depois do choque de cabeça de Brazão. A recomendação é: na dúvida, tire o jogador de campo.

"Cabe ao médico do clube. Há a orientação nítida, o protocolo bem rígido, para fazer o diagnóstico de concussão. Em caso de dúvida, a recomendação é retirar. Agora, vai ser analisado todo o procedimento. Vamos analisar o atendimento da situação toda para ver como ocorreu: a primeira (permanência), a segunda (saída de ambulância) e o return to play (procedimento para voltar após cinco dias)", disse Jorge Pagura, presidente da comissão médica da CBF, à reportagem.

Se a CBF concluir que houve problemas no atendimento do Santos, pode direcioná-lo para uma requalificação sobre o tema concussão.

O goleiro do Santos chegou a permanecer em campo imediatamente após a pancada na cabeça, mas depois ficou tonto e saiu de ambulância. Segundo a súmula, Brazão foi substituído por concussão, tanto que o Santos fez seis alterações.

O pedido dos relatórios para análise do atendimento é comum na comissão médica.

A ideia é checar a conduta no exame de reconhecimento rápido da concussão e também no questionário que é estipulado para verificar o nível de consciência do jogador.

Segundo Rodrigo Zogaib, coordenador do núcleo de Saúde do Santos, Brazão estava consciente, orientado e respondeu as perguntas de forma correta. Agora, isso será apresentado à CBF.

O goleiro ficou com um galo na cabeça e depois alertou o médico de que estava com tontura. Por isso, foi para o hospital.

A CBF vai acompanhar o caso e só terá uma conclusão sobre a condução depois que Brazão voltar a jogar, porque vai checar também como será o trabalho para voltar a jogar. O goleiro obrigatoriamente ficará cinco dias fora de atividade, como prevê o protocolo de concussão.

A comissão médica analisa os lances com vídeos da transmissão, com imagens do VAR e também pela plataforma Wyscout, que mapeia as lesões.
A prerrogativa de definição da gravidade e da reação à lesão é do médico que faz o atendimento em campo, de cada clube.

A CBF não é como a NFL, por exemplo, que tem um médico do jogo para retirar o jogador em caso de concussão. De todo modo, a comissão médica usa o "em dúvida, tira" como recomendação.

O QUE É PARA FAZER NO CAMPO?

Pelo protocolo da CBF, há alguns sinais claros de concussão, que demandam retirada imediata do jogo: perda de consciência, convulsão, jogador deitado no chão sem se mover, marcha instável com a cabeça baixa e olhar vago.

É preciso ainda olhar sinais de alerta, como visão dupla, dor de cabeça intensa, olhar fixo para um ponto, vômitos, lesão facial visível.

Depois, o médico faz o teste de memória: Qual o campeonato? Contra quem é o jogo? Em que cidade? Qual o placar? Qual o nome do técnico?

Se houver respostas incoerentes, o jogador deve ser substituído.

