Eliminada em SP, Bia Haddad vive maratona para chegar e jogar WTA em Seul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia está na Coreia do Sul para estrear no WTA 500 de Seul já nas próximas horas. A tenista brasileira viveu uma "maratona" para chegar à Ásia.

Bia Haddad foi eliminada nas quartas de final do SP Open na noite de sexta-feira. A tenista foi derrotada pela mexicana Renata Zarazua e ainda não tinha certeza se viajaria para Seul.

A decisão veio na manhã de sábado. Junto com sua equipe, Bia Haddad avaliou o cenário e julgou ser boa a ida para o torneio, comprou as passagens às pressas e, então, viajou.

Bia saiu de São Paulo, fez escala em Doha (Qatar) e chegou em Seul na manhã desta segunda-feira (15) -noite na Coreia do Sul. A estreia ocorre nesta terça-feira (16), por volta das 7h30 (de Brasília) -19h30 no horário local- contra a sul-coreana Da-Yeon Back.

A viagem entre São Paulo e Seul com escala em Doha costuma durar pelo menos 23 horas. Da capital paulista ao Qatar são cerca de 14h15 de trajeto. De Doha a Seul são mais 8h45.

A brasileira é a cabeça de chave 6 do torneio sul-coreano. Ela tenta se recuperar do baque sofrido na derrota no SP Open, quando chegou a estar em vantagem nos dois sets, mas foi derrotada por Zarazua por 2 a 0 (parciais de 6/7 e 3/6).

Adversária na estreia, Back tem 23 anos e é a 306ª no ranking da WTA. O WTA de Seul, além de garantir 500 pontos no ranking à vencedora, distribui uma premiação de pouco mais de 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões na cotação atual) entre todas as atletas.