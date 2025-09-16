McLaren pode garantir título mundia da Fórmula 1 já no próximo domingo

© Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A McLaren está muito perto de conquistar o título mundial de construtores da Fórmula 1. A equipe britânica pode confirmar a taça já no próximo domingo (21), no Grande Prêmio do Azerbaijão, disputado nas ruas de Baku.

Dominante desde o início da temporada, a escuderia "Papaya Orange" lidera com 337 pontos de vantagem sobre a Ferrari. Restam oito etapas no calendário (três delas com corrida Sprint), somando 389 pontos ainda em disputa. Após Baku, restarão 346 pontos em jogo.

Na prática, a McLaren precisa conquistar nove pontos a mais que a Ferrari neste fim de semana para garantir o título por antecipação. Se Lando Norris e Oscar Piastri repetirem o feito de outras sete etapas e terminarem nas duas primeiras posições, o campeonato estará assegurado independentemente do desempenho dos rivais.

Além da Ferrari, Mercedes e Red Bull ainda aparecem na disputa matemática, embora mais distantes. Para ser campeã já em Baku, a McLaren precisa, além de somar mais nove pontos que a Ferrari, não perder 12 ou mais para a Mercedes e não ceder 33 ou mais para a Red Bull.

Caso a Ferrari vença no Azerbaijão, o título será adiado. Ainda assim, a conquista da McLaren é tratada como questão de tempo.

O time britânico não é bicampeão de construtores há mais de três décadas. No ano passado, encerrou um jejum que durava desde 1998 e agora busca repetir o feito consecutivo, algo que não acontece desde 1991, quando completou uma sequência de quatro títulos seguidos.

Se o campeonato de construtores pode ser definido já no domingo, entre os pilotos a disputa segue em aberto. O duelo está concentrado dentro da própria McLaren: Oscar Piastri lidera com 31 pontos de vantagem sobre o companheiro Lando Norris. Max Verstappen (Red Bull) aparece em terceiro, 94 pontos atrás, e precisaria de um cenário improvável para conquistar o penta consecutivo. George Russell (Mercedes) tem desvantagem ainda maior, de 130 pontos.

Matematicamente, até Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, ainda têm chances. Mas, diante da consistência da McLaren em 2025, a tendência é que o título de pilotos fique entre Piastri e Norris.



