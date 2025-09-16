Ferdinand revela a "maior preocupação" no Manchester United; entenda

© Getty Images

O ex-capitão do Manchester United, Rio Ferdinand, afirmou nesta segunda-feira (15) que sua maior preocupação no clube não é o técnico Ruben Amorim, mas sim o atacante Benjamin Sesko. O esloveno de 22 anos chegou do RB Leipzig por mais de 75 milhões de euros, mas segue sem balançar as redes em cinco partidas.

“O que mais me preocupa é Sesko. Ele não está tendo oportunidades e nada é criado para ele. Quando um novo atacante chega, é preciso arrumar formas de fazê-lo render”, disse Ferdinand em seu podcast Rio Presents.

O ex-defensor criticou a falta de criatividade ofensiva na derrota por 3 a 0 para o Manchester City no último domingo e também apontou problemas defensivos e a nova função de Bruno Fernandes, agora mais recuado.

“A forma como sofremos gols foi como faca na manteiga. Muito fácil”, lamentou.

Ruben Amorim, por sua vez, vive pressão após somar apenas quatro pontos em 12 possíveis, no pior início do United na Premier League desde 1992/93. Ainda assim, o técnico português reforçou que não abrirá mão de sua filosofia de jogo.

“Eu não vou mudar. Quando quiser mudar, vou mudar. Se não, terão de mudar o homem”, declarou Amorim.

O treinador afirmou ainda que entende a insatisfação dos torcedores, mas garantiu estar comprometido em recolocar o time no caminho das vitórias.