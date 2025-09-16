Vitor Roque supera drama da Europa em 6 meses no Palmeiras com protagonismo

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vitor Roque assumiu o protagonismo no Palmeiras e em apenas seis meses no clube já superou o número de gols marcados em sua passagem dramática no futebol europeu.

Vitor é uma das armas do Alviverde para conseguir superar o River Plate nas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida já ocorre nesta quarta-feira.

Com os três gols contra o Inter, Vitor Roque chegou aos 10 gols pelo Palmeiras em 38 jogos, além de 4 assistências, e já superou os números que teve na Europa.

Em 49 jogos no futebol espanhol (33 no Bétis e 16 no Barcelona), o atacante de 20 anos só balançou as redes nove vezes e não deu nenhuma assistência.

A passagem do jogador no Velho Continente, entre janeiro de 2024 até o fim de fevereiro deste ano, teve um momento muito delicado no Barcelona. Raphinha, ex-companheiro de Vitor no Barça, disse em entrevista que o jogador chegou a chorar durante um treino.

"Houve um treino em que o Vitor estava muito tocado com essa situação de 'vai, não vai', 'fica, não fica', algumas pessoas falando para ele falar, outras para ele sair... Aí houve um treino em que ele estava errando muita coisa boba. Acabou a primeira parte do treino e ele começou a chorar", contou Raphinha, em entrevista ao canal da Isabela Pagliari, no YouTube.

Aí o treinador me chamou para eu ajudar na tradução, perguntou o que estava acontecendo e o Vitor não conseguiu nem falar. No começo do treino, ele falou assim: 'Pergunta para ele se ele quer ir embora', e o Vitor falou que queria. O Hansi disse: 'Não tem problema, pode ir. Vai descansar'.

O início de Vitor Roque não foi fácil no Palmeiras e ele ficou 11 jogos sem balançar as redes. O técnico Abel Ferreira chegou a dizer que parecia que o atacante jogava com 50 quilos nas costas, e que colocar ele no banco de reservas era uma opção.

Agora o momento é outro do jogador: Vitor Roque passou a marcar gols e assumiu a artilharia do Alviverde no Brasileirão. O camisa 9 chegou aos oito gols na competição e ultrapassou Flaco López, que tem seis.

O protagonismo de Vitor Roque é muito comemorado internamente. Abel Ferreira pediu calma com o jogador nos primeiros jogos e comparou a situação de seca com o início de Mbappé no Real Madrid.

Há coisas que precisam melhorar, ele [Vitor Roque] sabe disso. Vocês já viram ele jogar. Ele tem que assumir que está em má fase e só fazer uma coisa: continuar trabalhando. Tem 20 anos. A sensação que eu fico é que ele joga com 50 quilos nas costas.Abel Ferreira

O atacante chegou com o peso de ser maior contratação da história do futebol brasileiro (25,5 milhões de euros), e reconheceu o início ruim.

"Desde que cheguei ao Palmeiras, eu não vinha desempenhando o meu melhor futebol. Comecei a trabalhar, em silêncio. Estou muito feliz com essa volta por cima. Foi trabalho. Continuei trabalhando, tentando melhorar o máximo que eu podia. E agora estou vivendo um grande momento com a camisa do Palmeiras."