Gallardo tem dúvidas no River e pede atenção com Palmeiras de Flaco-Roque

© Andrew Boyers/Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - River Plate e Palmeiras só se enfrentam nesta quarta-feira (17) pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas tanto Gallardo quanto Abel Ferreira já estão pensando nas possibilidades para escalar as equipes.

A primeira partida acontece no Más Monumental, às 21h30 (de Brasília), e o jogo de volta será na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, no Allianz Parque.

GALLARDO REINVENTA RIVER E SOFRE COM DÚVIDAS

Gallardo encontrou uma nova forma do River jogar às vésperas dos jogos decisivos e tem dúvidas no time titular. O River venceu o Estudiantes fora de casa por 2 a 1, após jogar com um a menos desde o fim do 1º tempo, utilizando um sistema de três zagueiros, e o treinador aprovou a atuação.

Estou totalmente representado, é o que precisávamos enfrentar esta semana. Temos trabalhado duro esses dias, testando diferentes opções dependendo do desenrolar da série. Temos opções, e isso é bom. Depois, veremos qual escolheremos para nos preparar para esta partida [contra o Palmeiras]. Gostei do que o time fez no primeiro tempo. Gallardo

O River que entrou em campo foi: Armani; Rivero, Portillo e Martínez; Acuña, Enzo Pérez, Galoppo, Nacho Fernández e Bustos; Salas e Driussi.

O problema é que Galoppo, ex-São Paulo, foi expulso no jogo de volta contra o Libertad, nas oitavas de final, e será desfalque da equipe. As opções de Gallardo são: Kevin Castaño, volante com passagem pela seleção colombiana, Santiago Lencina, meia ofensivo formado na base, e Juanfer Quintero, meia muito perigoso na bola parada. A escolha mais provável é Castaño, por ser o jogador mais defensivo.

A defesa também passará por mudanças. Montiel foi poupado após defender a Argentina na Data Fifa e retornará ao time titular na vaga de Bustos, Martínez é dúvida após a expulsão ainda no 1º tempo contra o Estudiantes, e Díaz também foi preservado após disputar todos os minutos com o Chile nas Eliminatórias.

O provável River Plate para enfrentar o Palmeiras tem: Armani; Rivero (Martínez), Portillo (Martínez) e Paulo Díaz; Acuña, Enzo Pérez, Castaño (Lencina), Nacho Fernández e Montiel; Salas e Driussi.

"Vai ser uma partida disputada. O Palmeiras defende muito bem, tem presença defensiva, é forte fisicamente e não precisa de muito volume para marcar. É direto e pode criar perigo com seus atacantes. Temos que estar muito atentos a isso", acrescentou o treinador.

ABEL ACHA PALMEIRAS IDEAL, MAS TEM DUAS 'DORES DE CABEÇA'

Já o Palmeiras vive uma grande fase desde que foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. A equipe se reencontrou com a dupla Flaco-Roque no ataque e tem cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos.

O time só tem duas dúvidas: a vaga na lateral-direita e no meio-campo. Em ambos os casos, é uma "dor de cabeça boa" para a comissão técnica. Lucas Evangelista e Andreas Pereira disputam a vaga de segundo volante, e Giay e Khellven rivalizam na lateral.

Lucas Evangelista é o favorito para começar jogando. O meio-campista vive ótima fase e marcou um gol no fim de semana contra o Inter. Andreas não atuava havia três meses, só disputou 28 minutos na estreia e deve começar no banco.

Khellven virou titular, mas pode perder vaga para Giay. Ele começou nos últimos cinco jogos do Brasileirão, mas Giay foi a escolha de Abel Ferreira nos dois duelos contra o Universitário, nas oitavas de final. A comissão técnica vê Giay como uma opção que vai muito bem nos duelos defensivos, e Khellven como uma alternativa mais ofensiva.

Um provável Palmeiras para enfrentar com o River tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Facundo Torres e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.