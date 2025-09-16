Notícias ao Minuto
Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

Hoje me sinto mais confortável, na minha melhor fase como goleiro, com meus 30 anos, que também é pouco para um goleiro. Estou simplesmente me sentindo na melhor forma possível da minha carreira e espero que continue assim", disse o argentino

Folhapress
16/09/2025 16:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Bastidores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 30 anos, Agustín Rossi se vê no ápice de sua carreira de goleiro no Flamengo. O argentino acredita ter aprimorado suas valências ao chegar no Rubro-Negro.

 

"Eu cheguei ao Flamengo com pouco ritmo de jogo, tendo vindo da Arábia. Nos últimos oito meses antes de chegar tinha jogado, no máximo, dez jogos. Cheguei aqui, treinei, até chegar a um ponto em que eu pudesse jogar. E aí comecei a entrar no ritmo de jogo. Hoje me sinto mais confortável, na minha melhor fase como goleiro, com meus 30 anos, que também é pouco para um goleiro. Estou simplesmente me sentindo na melhor forma possível da minha carreira e espero que continue assim", disse Rossi.

ROSSI PREVÊ ESTUDIANTES DISPOSTO A CAUSAR DESCONFORTO

Ex-atleta do Estudiantes entre 2015 e 2016, Rossi prevê que a equipe argentina tentará gerar desconforto ao Flamengo, no Maracanã, no jogo desta quinta, pela ida das quartas de final da Libertadores. O goleiro, porém, acredita que o Rubro-Negro manterá seu estilo de jogo habitual.

"A gente, em casa, vêm se destacando muito, tendo o nosso fator Maracanã muito importante. Nos últimos jogos, a gente vem fazendo uma boa diferença jogando em casa. Obviamente o Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, mas a nossa ideia do jogo é não mudar, sempre tentar manter a ideia que o Filipe quer. Ainda não falamos muito do jogo por conta do domingo, mas agora é começar a preparar o jogo da quinta-feira. Mas acho que não vamos mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa ou fora. Vai ser um jogo muito disputado", disse goleiro.

