Goleiro Rossi se vê em melhor fase da carreira no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 30 anos, Agustín Rossi se vê no ápice de sua carreira de goleiro no Flamengo. O argentino acredita ter aprimorado suas valências ao chegar no Rubro-Negro.

"Eu cheguei ao Flamengo com pouco ritmo de jogo, tendo vindo da Arábia. Nos últimos oito meses antes de chegar tinha jogado, no máximo, dez jogos. Cheguei aqui, treinei, até chegar a um ponto em que eu pudesse jogar. E aí comecei a entrar no ritmo de jogo. Hoje me sinto mais confortável, na minha melhor fase como goleiro, com meus 30 anos, que também é pouco para um goleiro. Estou simplesmente me sentindo na melhor forma possível da minha carreira e espero que continue assim", disse Rossi.

ROSSI PREVÊ ESTUDIANTES DISPOSTO A CAUSAR DESCONFORTO

Ex-atleta do Estudiantes entre 2015 e 2016, Rossi prevê que a equipe argentina tentará gerar desconforto ao Flamengo, no Maracanã, no jogo desta quinta, pela ida das quartas de final da Libertadores. O goleiro, porém, acredita que o Rubro-Negro manterá seu estilo de jogo habitual.

"A gente, em casa, vêm se destacando muito, tendo o nosso fator Maracanã muito importante. Nos últimos jogos, a gente vem fazendo uma boa diferença jogando em casa. Obviamente o Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, mas a nossa ideia do jogo é não mudar, sempre tentar manter a ideia que o Filipe quer. Ainda não falamos muito do jogo por conta do domingo, mas agora é começar a preparar o jogo da quinta-feira. Mas acho que não vamos mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa ou fora. Vai ser um jogo muito disputado", disse goleiro.