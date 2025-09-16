Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Olympique de Marselha nesta terça-feira (16) por 2 a 1, em confronto pela primeira rodada da Champions League. O confronto aconteceu no Santiago Bernabéu, na Espanha.
Os gols do jogo foram marcados por Mbappé (duas vezes), pelo Real, e Weah, pelo Olympique. Com o resultado, a equipe espanhola conquistou seus primeiros três pontos na competição, enquanto os franceses se mantiveram sem pontuar.
Rodrygo e Vinicius Júnior não marcaram gols, mas "deram" os pênaltis para Mbappé. No primeiro, o camisa 11 foi derrubado por marcador, enquanto no segundo, na tentativa de drible do camisa 7, a bola bateu na mão do zagueiro Medina.
As equipes voltam a campo nesta semana: o Real Madrid recebe o Espanyol pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 11h15 (de Brasília), enquanto o Olympique de Marselha enfrenta o PSG no domingo, às 15h45.
Rulli brilhou durante o confronto, mas foi furado nas penalidades de Mbappé. O goleiro agarrou 13 finalizações do Real Madrid.
Além da bela atuação, o argentino causou a expulsão de Carvajal. Os dois discutiram antes de escanteio para a equipe espanhola, e o lateral acertou uma cabeçada no rival.
REAL MADRID
Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Guler (Raúl Acensio)); Mastantuono (Brahim Díaz), Rodrygo (Vinicius Júnior) e Mbappé. T.: Xabi Alonso
OLYMPIQUE DE MARSELHA
Olympique de Marselha: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri (Murillo); Kondogbia (Vermeeren), Hojbjerg e O'Riley (Igor Paixão); Greenwood, Timothy Weah (Gouiri) e Aubameyang. T.: Roberto De Zerbi
Local: Santiago Bernabéu - Madri, Espanha
Data e hora: 16 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
Árbitro: Irfan Peljto
Assistentes: Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo
VAR: Dennis Higler
Gols: Timothy Weah, aos 22'/1ºT, Mbappé, aos 28'/1ºT, Mbappé, aos 36'/2ºT
Amarelos: Tchouaméni, Éder Militão (Real Madrid); Pavard, Medina (Olympique de Marselha)
Vermelho: Carvajal (Real Madrid)