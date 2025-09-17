Messi volta a brilhar e se vinga da humilhação na final da Leagues Cup

© Getty Images

O Inter Miami venceu o Seattle Sounders por 3 a 1 na noite desta terça-feira (16), em Fort Lauderdale, na Flórida, em partida válida por mais uma rodada da Major League Soccer (MLS). Lionel Messi foi novamente decisivo ao marcar um gol e dar a assistência para Jordi Alba abrir o placar. A vitória teve sabor de revanche, já que as duas equipes se enfrentaram no início de setembro, em Seattle, na final da Leagues Cup, vencida pelos Sounders.

Com o resultado, o Inter Miami segue em quinto lugar na Conferência Leste, com 49 pontos, mas ainda com três jogos a menos em relação aos concorrentes diretos. A equipe de Messi está praticamente garantida nos playoffs da liga norte-americana. O terceiro gol da noite foi marcado pelo lateral Ian Fray, após assistência do meia Rodrigo de Paul, reforço de peso que chegou nesta temporada.

O Seattle ainda descontou com Obed Vargas, mas não foi suficiente para mudar o panorama da partida. A derrota aumenta a pressão sobre o time da Conferência Oeste, que briga por vaga direta nos playoffs.

Messi soma agora 28 gols e 12 assistências em 36 jogos nesta temporada pela MLS. Desde que chegou ao clube, em 2023, já acumula 62 gols e 30 assistências em 75 partidas, consolidando-se como o grande destaque do campeonato.

A final perdida da Leagues Cup

No dia 1º de setembro, no Lumen Field, em Seattle, o Inter Miami foi derrotado por 3 a 0 pelo Seattle Sounders na decisão da Leagues Cup. O jogo terminou em confusão generalizada no gramado, com empurrões e discussões entre os atletas. O atacante uruguaio Luis Suárez foi acusado de cuspir em um membro da comissão técnica do rival, aumentando ainda mais a tensão após a derrota.

A conquista teria sido o 45º título coletivo da carreira de Messi, que chegou ao futebol norte-americano há dois anos, depois de uma passagem pelo Paris Saint-Germain e de uma longa trajetória histórica no Barcelona.