Memphis Depay rebate rumores no Corinthians e acusa imprensa de mentir

O atacante Memphis Depay usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para se posicionar contra notícias que, segundo ele, distorcem sua imagem. O jogador do Corinthians afirmou estar sendo alvo de campanhas de difamação e prometeu dar sua versão em breve.

Em uma longa publicação no X (antigo Twitter), o holandês não citou diretamente quais veículos ou matérias motivaram o desabafo, mas direcionou críticas a jornalistas e a quem teria o envolvido em “questões políticas”. “Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tentando criar atrito, tentando criar uma imagem ruim. Vou contar isso a vocês em breve”, escreveu.

Depay também afirmou que já enfrentou situações parecidas anteriormente e atribuiu os ataques à sua postura profissional. “Desde que decidi não ser um atleta escravo, tentam me derrubar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça”, declarou, acrescentando acreditar em justiça divina e no “carma” contra seus detratores.

Nas últimas semanas, o nome do atacante esteve associado a rumores sobre uma possível insatisfação com a comissão técnica de Dorival Júnior e ao valor do aluguel do imóvel onde vive em São Paulo. Apesar disso, o jogador optou por não confirmar nem rebater diretamente as especulações.

Encerrando o recado, Depay disse estar protegido por “um poder superior” e garantiu que irá se manifestar de maneira mais detalhada em momento oportuno.

Leia a postagem na íntegra:

"Muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim? Tentando criar atrito entre os apoiadores e eu? Tentando criar uma imagem ruim? Vou contar isso a vocês. Chegará o momento em que falarei sobre algumas coisas, e esse momento será muito em breve.Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras! Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho, eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o carma é real e vai atingir todos. Tome cuidado"