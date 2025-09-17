Jorge Jesus dispara sobre brasileiro Ângelo: “Nunca vai ser grande”

© Getty

O treinador Jorge Jesus fez uma avaliação contundente sobre o jovem Ângelo, atacante brasileiro contratado pelo Al-Nassr em 2024. Para o português, o jogador não terá projeção como ponta, função em que foi revelado no Santos, e precisará se reinventar em outra posição.

“Na ponta, ele nunca vai ser um grande jogador. Pode até ser útil, mas o verdadeiro potencial está em atuar como meia ofensivo”, disse Jesus em entrevista coletiva, destacando que a mudança de função já foi testada em partidas recentes.

O técnico revelou que pretende moldar Ângelo como um meio-campista dinâmico, capaz de transitar entre defesa e ataque. A ideia remete ao trabalho que realizou no Benfica com Enzo Pérez, que se destacou ao adotar características de box-to-box.

Jesus, no entanto, apontou limitações físicas do brasileiro. “Ainda não completou 90 minutos na temporada. Para jogar de área a área precisa de força e resistência, qualidades que ele vai adquirir com o tempo”, avaliou, acrescentando que acredita na evolução do atleta.

Ângelo, de 19 anos, iniciou a carreira no Santos e se transferiu para o Chelsea em 2023. Após empréstimo ao Strasbourg, na França, assinou com o Al-Nassr em setembro do ano passado e agora busca se firmar no futebol saudita.