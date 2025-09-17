Notícias ao Minuto
José Mourinho negocia retorno ao Benfica após saída de Bruno Lage

Após a demissão de Bruno Lage, o Benfica negocia com José Mourinho para que ele assuma o comando técnico da equipe. Segundo a imprensa portuguesa, o acordo está praticamente fechado e o anúncio oficial pode ocorrer ainda nesta quarta-feira (17), em Lisboa

17/09/2025 10:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

José Mourinho, de 62 anos, deve ser anunciado oficialmente como novo técnico do Benfica ainda nesta quarta-feira (17). O acordo foi revelado pela imprensa portuguesa e marca o retorno do treinador ao clube onde iniciou sua carreira como técnico principal, em 2000.

 

A contratação ocorre após a queda do Benfica na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time português perdeu em casa para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2, resultado que custou o cargo de Bruno Lage. O presidente Rui Costa confirmou a demissão na madrugada de quarta-feira.

Curiosamente, Mourinho havia deixado o Fenerbahçe em agosto, justamente após ser eliminado pelo Benfica na fase preliminar da Liga dos Campeões. Desde então, estava livre no mercado. O treinador soma no currículo passagens de destaque por Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe.

Mourinho volta ao clube que lhe deu a primeira oportunidade como técnico principal, em 2000/2001, quando dirigiu o Benfica em 11 partidas. Na época, acumulou seis vitórias, mas acabou deixando a equipe no início da temporada. Agora retorna com a missão de recolocar os Encarnados no caminho das conquistas.

