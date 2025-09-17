Bia Haddad Maia supera mal estar e vence em estreia no WTA 500 de Seul

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cair precocemente nas quartas de final do SP Open, Beatriz Haddad Maia fez sua estreia nesta quarta-feira (17) no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, com uma vitória por 2 sets a 0 contra a tenista da casa Dayeon Back.

Atual campeã do torneio na capital coreana, a brasileira, 25ª do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), se impôs contra Dayeon, 306ª do mundo, com parciais de 6/4 e 6/3, em 2h22 de partida.

Nas oitavas de final, a paulistana de 29 anos enfrenta a alemã Ella Seidel, 105ª da WTA.

No confronto desta quarta, Bia Haddad chegou a passar mal no fim do segundo set, com sinais de ânsia de vômito, com a partida precisando ser interrompida para atendimento médico.

No retorno após a pausa, a brasileira conseguiu quebrar o serviço da adversária para fechar o set e a partida.

Em uma temporada sem grandes apresentações, a tenista ainda não conquistou títulos. São 25 derrotas e apenas 15 vitórias no ano, com a melhor campanha no WTA 500 de Estrasburgo, na França, quando avançou até as semifinais.