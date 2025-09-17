Italo Ferreira acerta seu primeiro 720° em gravação para programa; assista

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Italo Ferreira surpreendeu a todos ao postar nesta quarta-feira (17) um vídeo em que realiza, pela primeira vez, um 720° -uma rotação completa de duas voltas- durante gravação feita na piscina de ondas do Boa Vista Surf Lodge.

As imagens foram captadas por Marcelo Trekinho, ex-competidor profissional e que nesta quarta-feira (17) está à frente, ao lado de Gabriel Pastori, do Uaradei, um dos canais de maior sucesso sobre surfe no YouTube.

No vídeo, Trekinho ainda comenta: "ele vai tentar mais uma vez para provar que não foi sorte". Italo então tenta a manobra novamente -e acerta com perfeição.

DESEMPENHO NO CT

No Circuito Mundial de Surfe de 2025, Italo Ferreira terminou quarto colocado no ranking, conquistando uma vitória em Abu Dhabi e chegando ao WSL Finals, onde foi derrotado por Griffin Colapinto, em Fiji.