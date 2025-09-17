David Luiz registra queixa-crime por calúnia e difamação contra mulher que o acusa de ameaça

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suposto envolvimento entre o jogador David Luiz e a assistente social Karol Cavalcante continua a repercutir. Agora, o atleta entrou na Justiça contra ela após a mulher relatar ameaças. O celular de Karol acabou apreendido pela polícia do Ceará, onde vive.

Nos últimos dias, David Luiz ajuizou uma queixa-crime por calúnia e difamação, motivada pela circulação de informações que ele diz serem falsas que atingem sua honra.

Em paralelo a isso, há outro procedimento em andamento, do qual ele participa como investigado. O caso tramita sob sigilo.

No mês de agosto, em papo com a Folha de S.Paulo, Karol havia falado que, com o passar do tempo, foi percebendo atitudes mais agressivas por parte dele. Segundo ela, ambos mantinham uma relação amorosa. David é casado.

Os dois, conforme Karol, conversavam no modo temporário, que é quando as mensagens somem. Mas ela tirou print de várias delas e resolveu comentar com amigos para se sentir mais protegida.

"As mensagens que ele me mandava me transmitiam medo, angústia e eu estava assustada", afirmou. Todo o caso teria durado cerca de um mês. "Não achei justo a forma como ele me tratou e sumiu após as negativas. Só quero paz." David sempre negou todas as acusações, tanto das ameaças quanto do suposto caso com Karol.

ASSISTENTE SOCIAL FALA EM PERSEGUIÇÃO

Em nota assinada pelo advogado Fabiano Távora, ele relata que Karol tem sofrido com perseguições por homens com comportamentos suspeitos, o que significa ter de lidar com abordagens intimidadoras e carros a seguindo.

Diz ainda que David Luiz teria contratado seguranças para amedrontar a mulher. E, ao ir à delegacia, teve seu aparelho de celular apreendido para perícia.

"Na inteligência da Polícia Civil, em Fortaleza, o telefone já foi analisado, portanto, não havia necessidade alguma de nova perícia técnica e esta situação é, no mínimo, muito estranha", diz a nota.

Na versão de sua defesa, a ação teria a intenção de "intimidar a vítima, desestabilizá-la psicológica e financeiramente, e a desqualificar perante a opinião pública".

O advogado finaliza ao dizer que "as ameaças à vida de Karol Cavalcante são incontestes, muito graves e perduram até hoje. Ela precisa realmente de segurança e proteção".