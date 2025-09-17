Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea pela Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta quarta-feira (17), em duelo pela primeira rodada da Champions League. O confronto aconteceu na Allianz Arena, na Alemanha.
Os gols da partida foram marcados por Chalobah (contra) e Kane (duas vezes), pelo Bayern, e Palmer, pelo Chelsea. Com a vitória, a equipe alemã conquistou seus primeiros três pontos na competição. Já o elenco inglês se manteve zerado.
João Pedro começou como titular, e Estêvão foi reserva no embate. O centroavante teve poucas oportunidades de finalização, caçado pelos adversários com quatro faltas sofridas. O ponta entrou no lugar de Enzo Fernández já na segunda etapa, mas não conseguiu criar chances pelas beiradas.
As equipes voltam a campo no próximo final de semana: o Bayern visita o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão às 10h30 (de Brasília) deste sábado, enquanto o Chelsea enfrenta o Manchester United no Old Trafford no mesmo dia, às 13h30.
GOLS E DESTAQUES
Enzo Fernández foi parado por Laimer dentro da área. Após cruzamento rasteiro de Cole Palmer para o meio, o camisa 8 apareceu a frente do lateral e arriscou a finalização, mas foi bloqueado em cima da hora pelo marcador.
Olise recebeu passe na lateral direita, driblou a marcação de João Pedro e tocou para dentro da grande área. Antes do zagueiro Upamecano, Chalobah tentou fazer o bloqueio e finalizou contra o próprio gol, aos 20 minutos da primeira etapa.
Harry Kane foi derrubado por Caicedo e o árbitro, após dúvida, marcou a penalidade. Na cobrança, o camisa 9 finalizou no canto esquerdo de Robert Sánchez, aos 27 minutos.
Cole Palmer diminuiu em aula de contra-ataque do Chelsea! Caicedo recuperou a jogada na área defensiva e soltou para o camisa 10, que saiu em velocidade pela ala direita do ataque. O ponta tabelou com Malo Gusto e, sem marcação, chutou no alto do gol de Neuer, aos 29 minutos.
O Bayern saiu em contra-ataque e a bola sobrou com Kane na direita. O centroavante cruzou para trás, Luis Díaz deixou passar e Olise finalizou, mas o goleiro defendeu com rápida reação.
Kane aproveitou erro de saída de bola do Chelsea e chutou com muita tranquilidade no canto esquerdo de Sánchez, para anotar o terceiro do Bayern, aos 17 da segunda etapa.
Palmer fez mais um, mas gol foi anulado. O inglês recebeu em impedimento e diminuiu de novo o placar pelo Chelsea, mas o árbitro logo anulou o tento.
BAYERN DE MUNIQUE
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah (Kim Min-jae) e Stanisic (Sacha Boey); Kimmich, Pavlovic (Goretzka) e Gnabry (Bischof); Olise, Luis Díaz e Harry Kane (Nicolas Jackson). Técnico: Vincent Kompany
CHELSEA
Robert Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Reece James (Andrey Santos), Caicedo e Enzo Fernández (Estêvão); Cole Palmer, Pedro Neto (Garnacho) e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Local: Allianz Arena - Munique, Alemanha
Árbitro: José María Sánchez (ESP)
Assistentes: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (ESP)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Gols: Chalobah (GC), aos 20'/1ºT, Harry Kane, aos 27'/1ºT, Palmer, aos 29'/1ºT, Harry Kane, aos 17'/2ºT
Amarelos: Tah, Olise e Laimer (Bayern de Munique); Enzo Maresca (técnico) (Chelsea)