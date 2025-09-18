Palmeiras abre vantagem sobre o River Plate nas quartas da Libertadores

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras deu, na noite de quarta-feira (17), um grande passo na tentativa de avançar às semifinais da Copa Libertadores. A equipe alviverde fez um bom jogo e derrotou o River Plate por 2 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e abriu vantagem no duelo das quartas de final.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta (27), no Allianz Parque, em São Paulo. Basta aos comandados de Abel Ferreira proteger o resultado construído na Argentina. Em caso de igualdade na soma dos placares, independentemente dos gols marcados fora de casa, haverá disputa por pênaltis.

A vitória alviverde começou a ser construída logo aos seis minutos do primeiro tempo, em cabeceio de Gustavo Gómez após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Aos 41, o placar foi ampliado em bola roubada no campo de ataque, com bom passe de Flaco López para Vitor Roque, preciso na finalização.

O River cresceu na etapa final e teve o domínio da posse de bola após o intervalo. Insistiu até conseguir o seu gol, aos 44 minutos: Quarta finalizou de fora da área e contou com desvio em Piquerez para diminuir a desvantagem

O lance foi lamentado pelos jogadores do Palmeiras, que, apesar disso, está perto das semifinais. Se confirmar a vaga, enfrentará o vencedor do duelo entre o São Paulo e a LDU, que começarão seu embate nesta quinta (18), no Equador.