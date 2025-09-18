Notícias ao Minuto
Procurar

Jogadores do Monaco enfrentam calor extremo e ficam de cueca em avião

A delegação do Monaco precisou lidar com uma situação inusitada antes da estreia na Champions League: o ar-condicionado do avião que levava o time para Bruges quebrou, obrigando jogadores a suportarem forte calor sem camisa e de cueca

Jogadores do Monaco enfrentam calor extremo e ficam de cueca em avião

© Reprodução- X

Notícias ao Minuto
18/09/2025 04:30 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Monaco

O Monaco viveu uma situação inusitada antes mesmo de estrear na Champions League 2025/26. A delegação viajava rumo a Bruges, na Bélgica, quando o avião apresentou falha no sistema de ar-condicionado.

 

Com a temperatura elevada dentro da aeronave, vários jogadores apareceram em vídeos publicados nas redes sociais suados, desconfortáveis e até de cueca e sem camisa, numa tentativa de aliviar o calor.

O incidente obrigou o avião a pousar em Nice, no sul da França, para reparos antes de seguir viagem. Superado o contratempo, o Monaco enfrenta o Club Brugge nesta quinta-feira (18), às 13h45, pela primeira rodada da competição.

Palmeiras abre vantagem sobre o River Plate nas quartas da Libertadores

Palmeiras abre vantagem sobre o River Plate nas quartas da Libertadores

Com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque, Palmeiras vence o River Plate em Buenos Aires e leva vantagem para o jogo da volta no Allianz Parque, onde decidirá a vaga nas semifinais da Libertadores diante de sua torcida

Folhapress | 03:20 - 18/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você