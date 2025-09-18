Jogadores do Monaco enfrentam calor extremo e ficam de cueca em avião

© Reprodução- X

O Monaco viveu uma situação inusitada antes mesmo de estrear na Champions League 2025/26. A delegação viajava rumo a Bruges, na Bélgica, quando o avião apresentou falha no sistema de ar-condicionado.

Com a temperatura elevada dentro da aeronave, vários jogadores apareceram em vídeos publicados nas redes sociais suados, desconfortáveis e até de cueca e sem camisa, numa tentativa de aliviar o calor.

AS MONACO



L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

O incidente obrigou o avião a pousar em Nice, no sul da França, para reparos antes de seguir viagem. Superado o contratempo, o Monaco enfrenta o Club Brugge nesta quinta-feira (18), às 13h45, pela primeira rodada da competição.