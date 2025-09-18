Vitor Roque homenageia mãe em gol após polêmica de áudios vazados

© Reprodução- TV Globo

O atacante Vitor Roque foi um dos protagonistas da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jovem marcou o segundo gol do Verdão, após passe de Flaco López, e comemorou beijando uma faixa com os dizeres: “te amo, Hercília”, em homenagem à mãe.

Áudios vazados

A celebração aconteceu um dia depois da divulgação de áudios em que o jogador discute de forma ríspida com Hercília Roque. Nas gravações, reveladas pelo portal Leo Dias, Vitor aparece chamando a mãe de “vagabunda” e a acusa de falar dele pelas costas. Em outro trecho, a mãe tenta repreender o filho e afirma: “Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua vida”, recebendo como resposta: “Nem da sua”.

De acordo com pessoas próximas, a briga teria ocorrido entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, quando o atacante defendia o Real Betis, da Espanha. Hercília estaria preocupada com os hábitos do filho durante as folgas, enquanto ele não aceitava as cobranças.

Reação da mãe

Após a repercussão, Hercília usou as redes sociais para publicar mensagens em tom enigmático. Em um dos posts, compartilhou a frase: “As três cobras mais venenosas do mundo são: injustiça, traição e ingratidão”. Na mesma publicação, acrescentou: “Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar nele em tudo”.

Carreira em ascensão

Apesar das turbulências fora de campo, Vitor Roque vive bom momento no futebol. Revelado pelo Cruzeiro, destacou-se no Athletico-PR e foi vendido ao Barcelona em 2023 por mais de 30 milhões de euros. Sem espaço no clube espanhol, foi emprestado ao Betis e, em 2025, contratado pelo Palmeiras em uma negociação de 25 milhões de euros. Aos 19 anos, já defendeu a Seleção Brasileira e é tratado como uma das principais promessas do país.