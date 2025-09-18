Notícias ao Minuto
Procurar

José Mourinho retorna ao Benfica após 25 anos e assina até 2027

Após a demissão de Bruno Lage, o treinador português de 62 anos chegou a acordo com Rui Costa e deve ser apresentado nesta quinta-feira (18). Mourinho, que iniciou a carreira no clube em 2000, estreia no sábado diante do AVS pelo Campeonato Português

José Mourinho retorna ao Benfica após 25 anos e assina até 2027

© Getty

Notícias ao Minuto
18/09/2025 05:45 ‧ há 51 minutos por Notícias ao Minuto

Esporte

Benfica

José Mourinho está de volta ao futebol português. O treinador de 62 anos chegou a um acordo para assumir o comando do Benfica, segundo informações dos jornalistas italianos Fabrizio Romano e Nicolò Schira, especialistas em mercado de transferências. O contrato terá duração até junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

 

A negociação avançou rapidamente após a demissão de Bruno Lage, anunciada pelo presidente Rui Costa na madrugada desta quarta-feira (17). Mourinho viajou de Barcelona para Lisboa em voo particular e desembarcou no aeródromo de Tires, em Cascais, onde confirmou o convite do clube. “O Benfica oficialmente perguntou-me se estaria interessado e eu disse que sim. Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não”, declarou o técnico a jornalistas presentes.

Este será o retorno de Mourinho ao Benfica, clube que ele comandou brevemente em 2000/2001, com seis vitórias em 11 jogos — sua primeira experiência como treinador principal. Desde então, construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol, com passagens por União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe.

A apresentação oficial deve ocorrer nesta quinta-feira (18). A reestreia de Mourinho está prevista já para sábado (20), contra o AVS, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Português.

José Mourinho negocia retorno ao Benfica após saída de Bruno Lage

José Mourinho negocia retorno ao Benfica após saída de Bruno Lage

Após a demissão de Bruno Lage, o Benfica negocia com José Mourinho para que ele assuma o comando técnico da equipe. Segundo a imprensa portuguesa, o acordo está praticamente fechado e o anúncio oficial pode ocorrer ainda nesta quarta-feira (17), em Lisboa

Notícias ao Minuto | 10:30 - 17/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você