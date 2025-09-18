José Mourinho retorna ao Benfica após 25 anos e assina até 2027

© Getty

José Mourinho está de volta ao futebol português. O treinador de 62 anos chegou a um acordo para assumir o comando do Benfica, segundo informações dos jornalistas italianos Fabrizio Romano e Nicolò Schira, especialistas em mercado de transferências. O contrato terá duração até junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

A negociação avançou rapidamente após a demissão de Bruno Lage, anunciada pelo presidente Rui Costa na madrugada desta quarta-feira (17). Mourinho viajou de Barcelona para Lisboa em voo particular e desembarcou no aeródromo de Tires, em Cascais, onde confirmou o convite do clube. “O Benfica oficialmente perguntou-me se estaria interessado e eu disse que sim. Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não”, declarou o técnico a jornalistas presentes.

Este será o retorno de Mourinho ao Benfica, clube que ele comandou brevemente em 2000/2001, com seis vitórias em 11 jogos — sua primeira experiência como treinador principal. Desde então, construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol, com passagens por União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe.

A apresentação oficial deve ocorrer nesta quinta-feira (18). A reestreia de Mourinho está prevista já para sábado (20), contra o AVS, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Português.

