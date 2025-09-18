Abel dá novo golpe na Argentina com Andreas maestro e spoiler no pré-jogo

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não sabe o que é perder na Argentina com o técnico Abel Ferreira. Com a vitória sobre o River nesta quarta-feira (17), são seis jogos: quatro vitórias e dois empates.

O triunfo palmeirense foi construído com requintes de crueldade. Abel usou Andreas Pereira como arma-secreta e ainda mostrou para Gallardo no aquecimento o que estava por vir.

Abel afirmou em entrevista coletiva que, antes da vitória, foi questionado pela imprensa argentina na chegada ao estádio se tinha alguma carta na manga para surpreender Gallardo. O técnico surpreendeu ao escalar Andreas Pereira entre os titulares, e a novidade já surtiu efeito logo aos 6 minutos do 1º tempo com a assistência do camisa 8 para Gustavo Gómez.

O gol surgiu de um escanteio, e o Palmeiras deu pistas antes da partida de que esse poderia ser um dos caminhos para a vitória. Durante o aquecimento, a comissão técnica ensaiou diversas cobranças de escanteios com Andreas na bola -algo que não acontece normalmente-, e o resultado apareceu.

Abel Ferreira explicou a mudança no treino, mas não quis entregar o jogo com medo dos adversários copiarem.

"Não gosto de falar disso porque depois copiam, mas já faço isso há muito tempo [treino de bola parada no aquecimento], não sempre. Os atletas que já jogaram aqui no disseram que íamos jogar em um tapete. Viram a diferença que é jogar em gramado de excelência? É isso. É muita qualidade no gramado e precisávamos adaptar a bola parada, as dinâmicas", afirmou o técnico.

Andreas ainda apareceu mais duas vezes: em nova cobrança de escanteio e em uma bela cobrança de falta. Na primeira, Lucas Evangelista desviou de cabeça, e a bola explodiu na trave de Armani. Na segunda, o goleiro fez boa defesa para evitar o gol.

O meio-campista disputou 73 minutos em uma posição mais avançada. O camisa 8 atuou no lugar de Facundo Torres em um setor mais avançado na meia direita e teve boa dinâmica com Aníbal e Evangelista.

Com Andreas como maestro, Abel Ferreira aplicou seu sexto golpe na Argentina: River Plate 0 x 3 Palmeiras (Libertadores 2020), Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Libertadores 2021), Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Recopa Sul-Americana 2021), Boca Jrs 0 x 0 Palmeiras (Libertadores 2023), San Lorenzo 1 x 1 Palmeiras (Libertadores 2024) e agora o triunfo contra o River.

Gallardo lamentou o resultado da partida, mas reconheceu que o Palmeiras foi superior -principalmente nos primeiros 45 minutos.

"Não era uma questão de respeito ao Palmeiras. Eles foram superiores no primeiro tempo. Você tem que parabenizar o adversário; quando eles são superiores e jogam melhor, você tem que parabenizá-los", afirmou Gallardo.

O Palmeiras volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, também no Allianz.