Bia Haddad é eliminada em Seul e terá pior ranking desde 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Precisando defender o título conquistado no ano passado, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada nesta quinta-feira (18) ainda na fase oitavas de final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, e deve sofrer uma queda expressiva no ranking.

Em uma temporada sem grandes apresentações, a paulistana de 29 anos, atual 25ª do mundo, perdeu de virada para a alemã Ella Seidel, 105ª do mundo, com parciais de 6/7 (4), 7/6 (3) e 7/5, em 3h28 de jogo.

No último set, Bia Haddad chegou a abrir 5 a 2 de vantagem e teve um match-point, mas não conseguiu fechar a partida. Na sequência, pediu atendimento médico, teve uma queda brusca de rendimento e acabou levando a virada.

No tênis, os pontos conquistados contam para o ranking das jogadoras até o torneio do ano seguinte. Como a atual campeã em Seul, a brasileira tinha 500 pontos para defender.

No entanto, por ter vencido apenas uma partida, contra a tenista da casa Daeyong Back –quando já enfrentou dificuldades contra a 306ª do ranking–, Bia Haddad somou apenas 60 pontos.

Com isso, na próxima atualização do ranking, ela deve perder algumas posições e cair para 40ª do mundo. Será sua pior classificação desde junho de 2022.

Em 2025, Bia Haddad acumula 26 derrotas e apenas 16 vitórias.

Antes do torneio na capital coreana, ela também já havia sido eliminada precocemente do SP Open. Cabeça de chave número um, caiu ainda nas quartas de final para a mexicana Renata Zarazua, então 84ª do mundo.

Sua melhor campanha na temporada foi no WTA 500 de Estrasburgo, na França, onde avançou até as semifinais.