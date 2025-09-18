Notícias ao Minuto
Palmeiras supera PSG e é visitante mais temido do mundo em 25

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, supera times estrelados do futebol europeu no ranking como o PSG, Benfica, Barcelona e o Real Madrid; o clube brasileiro teve 18 vitórias jogando fora de casa na temporada

© Getty Images

Folhapress
18/09/2025 14:36 ‧ há 6 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o River Plate na Argentina, o Palmeiras superou o PSG e se tornou o visitante mais indigesto no mundo em 2025. O Palmeiras chegou a 18 vitórias jogando fora de casa na temporada, e ultrapassou o PSG, com 17. O Galatasaray-TUR, o Celje-ESL e o Flamengo completam o top 3 com 15 vitórias como visitante cada.

 

A equipe comandada por Abel Ferreira supera times estrelados do futebol europeu no ranking como Barcelona e Real Madrid.

O Palmeiras é disparado o melhor visitante do Brasileirão. São 10 jogos, 7 vitórias, 2 empate e apenas uma derrota — um aproveitamento de 75,67%.

Na Libertadores, os números são ainda melhores: cinco jogos e cinco vitórias fora de casa.

Os dados são da plataforma Opta, e leva em conta clubes das primeira divisões dos campeonato profissionais de todo mundo, excluindo amistoso e jogos disputados em campo neutro.

VEJA O RANKING

1º Palmeiras - 18
2º PSG-FRA - 17
3º Galatasaray-TUR - 15
- Celje-ESL - 15
- Flamengo - 15
6º Benfica-POR - 14
- Barcelona-ESP - 14
- Lillestrom-NOR - 14
9º Real Madrid-ESP - 13
- Union Saint-Gilloise-BEL - 13

