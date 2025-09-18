Palmeiras supera PSG e é visitante mais temido do mundo em 25

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o River Plate na Argentina, o Palmeiras superou o PSG e se tornou o visitante mais indigesto no mundo em 2025. O Palmeiras chegou a 18 vitórias jogando fora de casa na temporada, e ultrapassou o PSG, com 17. O Galatasaray-TUR, o Celje-ESL e o Flamengo completam o top 3 com 15 vitórias como visitante cada.

A equipe comandada por Abel Ferreira supera times estrelados do futebol europeu no ranking como Barcelona e Real Madrid.

O Palmeiras é disparado o melhor visitante do Brasileirão. São 10 jogos, 7 vitórias, 2 empate e apenas uma derrota — um aproveitamento de 75,67%.

Na Libertadores, os números são ainda melhores: cinco jogos e cinco vitórias fora de casa.

Os dados são da plataforma Opta, e leva em conta clubes das primeira divisões dos campeonato profissionais de todo mundo, excluindo amistoso e jogos disputados em campo neutro.

VEJA O RANKING

1º Palmeiras - 18

2º PSG-FRA - 17

3º Galatasaray-TUR - 15

- Celje-ESL - 15

- Flamengo - 15

6º Benfica-POR - 14

- Barcelona-ESP - 14

- Lillestrom-NOR - 14

9º Real Madrid-ESP - 13

- Union Saint-Gilloise-BEL - 13