Lateral vira preocupação no Palmeiras após vitória contra o River

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Khellven, titular do Palmeiras desde que chegou ao clube, virou preocupação para os próximos jogos. O defensor levou uma pancada na partida desta quarta-feira (17) contra o River e se queixou de dores no pé.

O Palmeiras ainda não tem um diagnóstico final sobre a situação do jogador e aguarda novos exames. Ele está sendo avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Khellven foi o titular da lateral direita do Palmeiras em cinco dos últimos seis jogos. O recém chegado ganhou a posição de Giay, que era um dos grandes destaques da equipe no primeiro semestre.

O lateral deve ser desfalque da equipe na partida contra o Fortaleza. O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Palmeiras supera PSG e é visitante mais temido do mundo em 25

Com a vitória sobre o River Plate na Argentina, o Palmeiras superou o PSG e se tornou o visitante mais indigesto no mundo em 2025. O Palmeiras chegou a 18 vitórias jogando fora de casa na temporada, e ultrapassou o PSG, com 17. O Galatasaray-TUR, o Celje-ESL e o Flamengo completam o top 3 com 15 vitórias como visitante cada.

A equipe comandada por Abel Ferreira supera times estrelados do futebol europeu no ranking como Barcelona e Real Madrid.

O Palmeiras é disparado o melhor visitante do Brasileirão. São 10 jogos, 7 vitórias, 2 empate e apenas uma derrota — um aproveitamento de 75,67%.

Na Libertadores, os números são ainda melhores: cinco jogos e cinco vitórias fora de casa.

Os dados são da plataforma Opta, e leva em conta clubes das primeira divisões dos campeonato profissionais de todo mundo, excluindo amistoso e jogos disputados em campo neutro.