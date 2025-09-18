Notícias ao Minuto
Sem Yamal, Rashford faz dois e dá vitória para o Barcelona contra o Newcastle

Folhapress
18/09/2025 22:23 ‧ há 47 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (18), o Barcelona estreou com vitória na Liga dos Campeões. No St. James' Park, a equipe espanhola bateu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga.

 

Rashford foi decisivo e marcou os dois gols do Barcelona. Gordon descontou para o Newcastle no fim. Yamal, que sofre com dores no púbis, foi a principal ausência no ataque do Barcelona.

Com a vitória na estreia, o Barcelona fica em 12º na tabela. O Newcastle, por sua vez, ocupa a 26ª colocação.

O Barça volta a campo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, no domingo. Pela Champions, o clube espanhol enfrenta o PSG na próxima rodada.

Já o Newcaslte enfrenta o Bournemouth em seu próximo compromisso, também no domingo, pelo Campeonato Inglês. No torneio continental, visita o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, na próxima rodada.

YAMAL FEZ FALTA ATÉ RASHFORD APARECER

A ausência de Lamine Yamal - que sofre com dores no púbis - foi sentida pelo ataque do Barcelona no primeiro tempo. Os Culés não tiveram nenhuma chance clara de gol e viram o Newcaslte pressionar, fazendo o goleiro Joan García trabalhar.

Na segunda etapa, Marcus Rashford - contratação do Barça para essa temporada -apareceu e marcou dois gols, garantindo a vitória mesmo sem o camisa 10 dos espanhóis em campo.

Embora tenha saído com a vitória, Hansi Flick terá que se preocupar com a falta que Yamal faz no poder ofensivo do time espanhol, visto que o atacante deve perder mais alguns jogos até estar 100% recuperado.

