Flamengo faz gol-relâmpago, vence Estudiantes, mas leva duro golpe no fim

(UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a um gol-relâmpago de Pedro, aos 15 segundos, e outro de Varela, aos oito minutos, o Flamengo teve tudo para levar uma grande vantagem para a Argentina, mas o Estudiantes descontou no fim com Carrillo: 2 a 1 no Maracanã, nesta quinta-feira (18), e o duelo segue em aberto nas quartas de final da Copa Libertadores.

Com o resultado, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate na volta, em La Plata (Argentina), no próximo dia 25, para ficar com a vaga nas semifinais.

O gol de Pedro aos 15 segundos da etapa inicial foi o mais rápido da história do Flamengo na Libertadores e o nono no geral. O primeiro é do peruano Félix Suarez, do Alianza Lima (Peru), em 1976, aos seis segundos.

Outra marca histórica -Pedro também chegou ao seu 150º gol pelo Flamengo.

O árbitro colombiano Andres Rojas expulsou Plata com dois amarelos (o segundo pra lá de polêmico) no segundo tempo. Com um jogador a mais, o Estudiantes descontou nos minutos finais.

Preservado na vitória sobre o Juventude, no último domingo, por estar com uma pubalgia, o lateral direito Varela brilhou com um golaço e uma boa atuação.

Alex Sandro e Jorginho foram vetados da partida. O lateral esquerdo se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Já o volante segue com um incômodo muscular.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida em ritmo avassalador, abrindo o placar com Pedro logo aos 15 segundos. Atônitos, os argentinos assistiam o Rubro-Negro seguir atacando feito uma avalanche, chegando ao segundo facilmente com Varela. E cabia mais. Com Saúl inspirado no meio de campo e os pontas Samuel Lino e Plata "lisos" pelos lados, o Fla empilhava chances e ainda viu o experiente goleiro uruguaio Muslera fazer um milagre ao pegar um chute à queima-roupa de Pedro.

No segundo tempo, o Flamengo baixou o ritmo. O time não iniciou com o mesmo ímpeto da etapa inicial e passou a fazer um jogo mais "cozinhado". Aos poucos, a equipe começou a dar indícios de cansaço, e o técnico Filipe Luís sacou Saúl, Arrascaeta e Pedro para dar um fôlego novo com Allan, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Faltou, porém, mais criatividade para ampliar o resultado. No fim, o Rubro-Negro caiu na "pilha" dos argentinos no jogo de empurra-empurra, teve Plata expulso e sofreu um gol aos 45.

FLAMENGO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas: De la Cruz, Saúl (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Samuel Lino, Plata e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

ESTUDIANTES

Muslera, Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Ezequiel Piovi (Benedetti), Santiago Ascacibar e Mikel Amondarain; Cristian Medina (Palacios), Facundo Farías (Alexis Castro) e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e John León (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Samuel Lino, Saúl, Plata e Bruno Henrique (FLA); Facundo Farías e Núñez (EST)

Cartões vermelhos: Plata (FLA)

Gols: Pedro (FLA), aos 15 segundos, e Varela (FLA), aos 8 minutos do primeiro tempo; Carrillo (EST), aos 45 minutos do segundo tempo