Meia sem holofote vira líder e sobrevive no Palmeiras mesmo com Andreas

(UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Evangelista chegou ao Palmeiras após o Paulistão sem muito holofote e com o status de um jogador que seria uma boa opção para compor o elenco. Richard Ríos, que era o titular da posição, acabou sendo negociado com o Benfica pouco tempo depois, e Lucas virou o titular da equipe de Abel Ferreira.

Hoje, o jogador de 30 anos virou peça importante na equipe, mesmo com a chegada de Andres Pereira, e virou um líder do vestiário em apenas seis meses de clube.

Lucas Evangelista se manteve entre os titulares do Palmeiras mesmo com Andreas Pereira disponível. Abel Ferreira usou Andreas como um meia mais avançado no jogo contra o River, e Lucas seguiu como o segundo volante da equipe -a expectativa era de que Lucas perdesse a vaga para o ex-Fulham, mas não foi o que aconteceu.

Quem acompanha o dia a dia do Palmeiras garante que Evangelista virou uma voz importante dentro do vestiário. O meia se classifica como alguém "solidário", e garante que não chegou ao time para tirar a vaga de ninguém.

"Desde que eu cheguei aqui, sou um cara muito comunicativo. Não vim para roubar posição de ninguém, vim para agregar no elenco, dentro e fora de campo. Eu sou um cara solidário, no que eu consigo ajudar sempre faço", disse o jogador, em entrevista à TV Palmeiras.

"Entra forte, compete, tem a importância do primeiro gol". Foi o que disse Lucas aos companheiros antes de a bola rolar na partida contra o Intermacional no sábado.

Evangelista soube aproveitar o momento após a saída de Richard Ríos. O Palmeiras teve dificuldades para encontrar um substituto para o colombiano (Andreas só foi anunciado no fim de agosto), e Lucas teve que jogar: desde então são 14 jogos consecutivos, 12 deles como titular.

O meia só estreou pelo Palmeiras no fim de março, mas já disputou 30 jogos pelo time paulista e foi titular em 21 oportunidades -números muito acima do esperado para um atleta que seria apenas uma opção no elenco.

Além dos 30 jogos, Evangelista já marcou dois gols e deu três assistências. Um dos gols aconteceu na vitória por 4 a 1 sobre o Internacional. O meia quase foi às redes contra o River, após cabecear bola na trave.

O meio-campista deve ganhar um descanso no próximo compromisso do Palmeiras, que volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Abel deve escalar um time bem modificado de olho no jogo de volta contra o River na quarta-feira.