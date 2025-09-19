Notícias ao Minuto
Alison dos Santos é prata nos 400 m com barreiras no Mundial de Tóquio

uas vezes medalhista olímpico e campeão mundial da prova em 2022, em Eugene, nos Estados Unidos, o brasileiro ficou atrás do norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris, que fez o tempo de 46s52, a melhor marca da temporada

Folhapress
19/09/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Alison dos Santos

(FOLHAPRESS) - Alison dos Santos conquistou a medalha de prata na prova dos 400 m com barreiras na manhã desta sexta-feira (19) no Mundial de atletismo realizado em Tóquio.

 

Em uma prova de recuperação após tocar no primeiro obstáculo e chegar a ficar em quarto, Piu, como o atleta é conhecido, conseguiu um arranque na reta final para ultrapassar dois adversários e completar com o tempo de 46s84.

Duas vezes medalhista olímpico e campeão mundial da prova em 2022, em Eugene, nos Estados Unidos, o brasileiro ficou atrás do norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris, que fez o tempo de 46s52, a melhor marca da temporada.

Abderrahman Samba, do Qatar, completou o pódio, com 47s06.

