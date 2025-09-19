Mourinho chama passagem no Fenerbahçe de erro e presidente rebate crítica

© Getty Images

O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, respondeu às críticas feitas por José Mourinho após sua apresentação como novo técnico do Benfica. O treinador português afirmou que treinar o clube turco foi um erro em sua carreira e que o Benfica representa o nível ao qual está acostumado.

Koç lamentou a saída de Mourinho, mas rebateu as declarações. Segundo ele, a decisão de romper foi difícil, pois considerava o treinador “como um membro da família”. O dirigente afirmou que o comentário do português soou como desvalorização e citou o gol de Kerem Akturkoglu, decisivo na eliminação do time, como “ironia do destino”.

A polêmica surge após um período conturbado. Em agosto, Mourinho foi demitido do Fenerbahçe depois de apenas seis jogos oficiais, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Dias antes, o clube havia negociado a venda de Akturkoglu por até 25 milhões de euros, encerrando uma longa disputa com o Benfica.

Agora no comando dos encarnados até 2027, Mourinho declarou que sua passagem pela Turquia não esteve à altura de seu padrão cultural e futebolístico, mas ressaltou que deu “tudo até o último dia”. Já Koç disse que, apesar das divergências, seguirá lembrando o técnico “com carinho”.





