Conmebol admite erro da arbitragem em expulsão de Plata na vitória do Flamengo

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol admitiu, nesta sexta-feira (19), que houve um erro de arbitragem na expulsão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro [Plata] joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca [Rodríguez] chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por tudo no cartão", diz trecho de vídeo divulgado nesta sexta-feira pela Conmebol.

Como Plata recebeu o segundo cartão amarelo, o VAR não pôde recomentar a revisão. Apenas a expulsão direta do jogador permitiria uma intervenção do árbitro de vídeo. O VAR também atua em gols, pênaltis e confusão de identidade.

Mesmo assim, a Conmebol divulgou o áudio do VAR, que aponta o lance como "fora da área" e deixa claro que não pode atuar. Caso a dividida fosse dentro da área, o VAR poderia recomendar a revisão por possível pênalti.

VEJA O DIÁLOGO DO VAR

AVAR: segue.

VAR: Possível entrada.

VAR: Para frente, por favor, que está fora.

AVAR: Vai dar cartão e expulsar.

VAR: Volta. Segue à frente.

VAR: Dá-me o close up.

AVAR: Quem chuta?

VAR: O que mostrou?

AVAR: Amarelo.

VAR: Duplo amarelo no 50 (Plata).

VAR: Segue atrás. Segue à frente.

AVAR: Estou vendo pelo reverso.

VAR: Aí não posso entrar.

AVAR: Joga a bola o 50 (Plata).

VAR: Sim, fora da área.

AVAR: Fora da área.

VAR: Não tenho como entrar aí. Vamos.

ARBITRAGEM REVOLTOU O FLAMENGO

"A Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da volta", disse José Boto, diretor de futebol.

"O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos? Deus o livre. [...] O que eu gostaria era um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer", afirmou o Filipe Luís.

"Olha o lance do Plata, é nítido. Não faz falta em hora nenhuma. Ele (Plata) projetou o pé na bola e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área é pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele", disse Bruno Henrique.