Conmebol admite erro da arbitragem em expulsão de Plata na vitória do Flamengo

Entidade entende que não houve infração do atacante rubro-negro no lance, mas VAR não poderia interferir na análise em função do protocolo; Flamengo venceu por 2 a 1 contra o Estudiantes

Folhapress
19/09/2025 14:24 ‧ há 48 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol admitiu, nesta sexta-feira (19), que houve um erro de arbitragem na expulsão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

 

"No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro [Plata] joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca [Rodríguez] chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por tudo no cartão", diz trecho de vídeo divulgado nesta sexta-feira pela Conmebol.

Como Plata recebeu o segundo cartão amarelo, o VAR não pôde recomentar a revisão. Apenas a expulsão direta do jogador permitiria uma intervenção do árbitro de vídeo. O VAR também atua em gols, pênaltis e confusão de identidade.

Mesmo assim, a Conmebol divulgou o áudio do VAR, que aponta o lance como "fora da área" e deixa claro que não pode atuar. Caso a dividida fosse dentro da área, o VAR poderia recomendar a revisão por possível pênalti.

VEJA O DIÁLOGO DO VAR

AVAR: segue.
VAR: Possível entrada.
VAR: Para frente, por favor, que está fora.
AVAR: Vai dar cartão e expulsar.
VAR: Volta. Segue à frente.
VAR: Dá-me o close up.
AVAR: Quem chuta?
VAR: O que mostrou?
AVAR: Amarelo.
VAR: Duplo amarelo no 50 (Plata).
VAR: Segue atrás. Segue à frente.
AVAR: Estou vendo pelo reverso.
VAR: Aí não posso entrar.
AVAR: Joga a bola o 50 (Plata).
VAR: Sim, fora da área.
AVAR: Fora da área.
VAR: Não tenho como entrar aí. Vamos.

ARBITRAGEM REVOLTOU O FLAMENGO

"A Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da volta", disse José Boto, diretor de futebol.

"O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos? Deus o livre. [...] O que eu gostaria era um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer", afirmou o Filipe Luís.

"Olha o lance do Plata, é nítido. Não faz falta em hora nenhuma. Ele (Plata) projetou o pé na bola e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área é pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele", disse Bruno Henrique.

