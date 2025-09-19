Notícias ao Minuto
'Neymar ucraniano' troca futebol pelo atletismo e quer disputar Olimpíadas

O ucraniano Mykhailo Mudryk, ex-Shakhtar Donetsk e que teve bom desempenho no Chelsea, ficou sem clube desde a rescisão com o clube britânico

Folhapress
19/09/2025 21:12

(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Mykhailo Mudryk, ex-Chelsea e Shakhtar Donetsk, decidiu sair do futebol para praticar o atletismo e quer representar a Ucrânia nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

 

Segundo o jornal espanhol Marca, o ucraniano de 24 anos já está treinando com ex-atletas olímpicos e seu potencial físico tem sido observado.

Atleta da equipe inglesa desde 2023, Mudryk testou positivo no exame antidoping em abril deste ano. O Chelsea optou pela rescisão de contrato com o jogador, que está sem clube desde então.

Mudryk concluiu sua passagem no Chelsea com 73 jogos, dez gols marcados e oito assistências, titular em apenas 40 partidas.

