Neymar tem lesão na coxa e desfalca o Santos contra o São Paulo

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Neymar tem uma lesão na coxa direita e não jogará pelo Santos contra o São Paulo, domingo (21), na Vila Belmiro.

O time não informou gravidade da lesão e nem prazo para retorno. Neymar deve ficar fora de outros jogos além do clássico.

O último problema físico de Neymar foi um edema também na coxa, em agosto, que inviabilizou sua convocação para a seleção brasileira, mas não o tornou desfalque no Santos.

Rollheiser será o substituto. Uma possível escalação é: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.