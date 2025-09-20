Diretor do Man. United quebra silêncio sobre situação de Ruben Amorim

© Getty Images

Jason Wilcox, diretor de futebol do Manchester United, participou nesta sexta-feira da gala de comemoração dos 40 anos da Associação de Jogadores do Manchester United. No evento, ele teve a oportunidade de participar de uma sessão de perguntas e respostas, quebrando o silêncio sobre a crise de resultados que o clube vem enfrentando.

“Este é simplesmente um clube de futebol magnífico, e me sinto extremamente privilegiado. Só peço que tenhamos a chance de virar essa situação. Eu realmente sinto que a questão não é ‘Será que vamos voltar a vencer?’, mas sim ‘Quando vamos voltar a vencer?’”, afirmou em declarações reproduzidas pelo portal britânico The Athletic.

“Vai levar tempo, não existe uma solução rápida, especialmente agora, com os regulamentos do fair play financeiro. Precisávamos mudar o elenco principal. Neste verão, fizemos algumas boas contratações. Às vezes, retirar jogadores do elenco é tão importante quanto contratá-los. Temos que tentar trazer de volta a cultura e o respeito ao Manchester United”, acrescentou.

A fala de Wilcox surge justamente na mesma semana em que começaram a circular relatos de impaciência da diretoria dos red devils com o técnico Rúben Amorim, após um início de temporada para esquecer: duas derrotas (a última para o Manchester City, no Etihad Stadium, por 3 a 0), dois empates e apenas uma vitória em cinco jogos oficiais em todas as competições.

De acordo com informações mais recentes, o ex-treinador do Sporting teria apenas três partidas para mostrar sinais de recuperação: contra o Chelsea (já neste sábado, em Old Trafford), contra o Brentford (no dia 27 de setembro, no Gtech Community Stadium) e contra o Sunderland (no dia 4 de outubro, em Old Trafford), antes da próxima pausa para os jogos internacionais.

“Achei que o clube estava muito melhor”

Jason Wilcox chegou ao Manchester United em abril de 2024 para ocupar o cargo de diretor técnico, após a “revolução” promovida pelo co-proprietário do clube, Sir Jim Ratcliffe. Em junho, acabou sendo promovido a diretor de futebol.

Passados 18 meses em Old Trafford, ele reconhece que a realidade foi bem mais difícil do que imaginava: “Eu pensei que o clube estava em uma situação muito melhor do que realmente estava. Não tínhamos identidade futebolística, faltava alinhamento entre os proprietários, o diretor-executivo, o futebol e a academia. Temos trabalhado muito duro nos bastidores para mudar a equipe de trabalho.”

Nesse período, foi implementada uma forte política de redução de custos, que resultou em cerca de 250 demissões em vários departamentos do clube. Uma realidade que Wilcox considera “extremamente triste”, mas necessária para que haja “uma força de trabalho que garanta responsabilidade às pessoas”.

“Foi um exercício que precisava ser feito, mas agora temos uma plataforma para reconstruir”, completou Wilcox, que também já passou por cargos de gestão no Manchester City e no Southampton.

