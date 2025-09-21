Neymar perde novo clássico por lesão e vê seleção brasileira mais distante

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar não estará em campo na partida do Santos contra o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com mais um problema muscular, algo recorrente desde seu retorno ao clube alvinegro, está fora do clássico e, ao que tudo indica, da próxima convocação da seleção brasileira.

O mais recente incômodo é no músculo reto femoral da coxa direita. De acordo com a agremiação praiana, o atacante de 33 anos deixou o treinamento de quinta-feira (18) com dores e passou no dia seguinte por exames que detectaram a lesão. O grau dessa lesão e o tempo estimado de recuperação não foram divulgados.

O jogador vem enfrentando situações do tipo desde que foi recebido com festa pela torcida do Santos, no fim de janeiro, como grande reforço. Ausente de partidas importantes, como o duelo semifinal do Campeonato Paulista com o Corinthians, tem 21 participações na temporada, com seis gols e três assistências.

Os números de sua equipe são ainda mais preocupantes. Após a queda diante do arquirrival no Estadual e de uma eliminação precoce na Copa do Brasil diante do CRB, o time -que no mês passado levou 6 a 0 do Vasco em São Paulo- tem apenas 23 pontos em 22 jogos no Campeonato Brasileiro e luta contra o rebaixamento.

Nada disso ajuda Neymar em sua tentativa de retornar à seleção. O plano do atleta em seu regresso ao futebol do Brasil, como repetido por ele mesmo diversas vezes e por dirigentes do Santos, era recuperar a alegria e a forma física em sua velha casa, de olho no selecionado nacional. Nada disso aconteceu até agora, e o tempo para a Copa do Mundo de 2026 está se esgotando.

O jogador sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, em outubro de 2023. Retornou um ano depois, quando ainda defendia o Al Hilal, da Arábia Saudita, mas desde então vem enfrentando problemas musculares, frequentes para quem volta de ruptura ligamentar e cirurgia.

No Santos, as duas principais lesões anteriores foram na coxa esquerda. Com a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, Neymar realizou um trabalho de fortalecimento e equilíbrio e esteve em nove das dez partidas de seu time desde a parada. Então, agora, veio o novo retrocesso, com lesão na outra coxa.

O técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, já afirmou diversas vezes que só chamará atletas "em boas condições físicas". Essas palavras, ditas na última convocação, chegaram a provocar uma reação de irritação de Neymar: "Fiquei fora por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física".

Ancelotti adotou tom conciliador na tréplica. "Creio que seja verdade, porque é uma decisão técnica, que se baseia sobre muitas coisas: o que o jogador está fazendo, o que o jogador fez e também os problemas que tenha tido. Quando falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito importante", respondeu.

Mais recentemente, em entrevista ao jornal francês L'Equipe, o italiano tratou Neymar como "o jogador brasileiro mais talentoso", porém deixou claro que talento não é suficiente. "Uma seleção precisa reunir os jogadores mais talentosos. É óbvio, né? Mas um jogador talentoso também precisa estar em forma física. Ele precisa estar 100%, não 80%."

Não parece que o atacante do Santos estará 100% até a próxima convocação da seleção, que fará amistosos na Ásia em outubro: contra a Coreia do Sul, no dia 10, em Seul, e contra o Japão, no dia 14, em Tóquio. Em novembro, haverá mais dois amistosos, provavelmente na Europa e provavelmente contra equipes africanas.

Restará, então, só uma convocação antes da derradeira, esta já com a definição do grupo do Mundial. Essa penúltima convocação será para partidas em março. A ideia é que os duelos sejam com times europeus fortes, como parte final da preparação. Se Neymar quer mesmo estar na Copa, não lhe falta muito tempo para ficar 100%. A convocação final será em maio.

Leia Também: São Paulo chega para clássico contra o Santos com dilemas