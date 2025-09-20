Verstappen faz a pole e Piastri bate em classificação dramática em Baku

(UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen fez uma incrível pole position para o GP do Azerbaijão em uma classificação dramática que durou quase duas horas e contou com seis bandeiras vermelhas, o líder do campeonato Oscar Piastri no muro, e garoa nos minutos finais.
Carlos Sainz vai largar em segundo com a Williams na corrida que começa às 8h da manhã deste domingo (21), pelo horário de Brasília. A segunda fila será formada por Liam Lawson, da Racing Bulls, e Kimi Antonelli, da Mercedes.
"Entrei muito rápido na curva, é desapontador. É uma pena porque o ritmo estava lá, o carro estava bom. Vou dar uma olhada no que deu errado, mas estava mais feliz com o carro hoje, o que é algo bom. Vamos ver o que dá para fazer neste domingo (21)", disse Piastri, líder do campeonato, que vai largar em nono.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que não vinha tendo um bom fim de semana, ficou na 13ª colocação e novamente superou o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, eliminado logo no início da classificação.
A McLaren pode ser tornar bicampeã de construtores neste fim de semana, com sete etapas para o final do campeonato. A disputa pelo título de pilotos está entre seus dois pilotos: Piastri tem 31 pontos de vantagem para Lando Norris, que não conseguiu aproveitar a oportunidade dada pela batida do rival e vai largar em sétimo.
Q1 TEM TRÊS BANDEIRAS VERMELHAS
Alex Albon perdeu uma ótima chance de chegar ao Q3 quando julgou mal a primeira curva e bateu no muro do lado de dentro da curva. A batida gerou uma bandeira vermelha, que fez com que a volta de Antonelli fosse deletada. E Piastri ainda não tinha marcado tempo.
Nico Hulkenberg causou a segunda bandeira vermelha, mas conseguiu voltar para os boxes a tempo de participar dos últimos 6min30 de Q1. Piastri tinha conseguido uma volta rápida, mas Antonelli tinha saído da pista, atrapalhado pelo vento, e teve outra volta deletada.
O italiano conseguiu passar para o Q2 antes que Franco Colapinto causasse a terceira bandeira vermelha da sessão. Gabriel Bortoleto, que estava entre os últimos, conseguiu uma boa volta e passou para o Q2 em 13º, enquanto seu companheiro Hulkenberg foi eliminado com Colapinto, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Albon.
BEARMAN BATE NO Q2 E HAMILTON É ELIMINADO
A segunda parte da classificação não demorou muito para ser interrompida e ninguém tem marcado tempo quando Oliver Bearman quebrou a suspensão de sua Haas, causando a quarta bandeira vermelha do dia.
Quando o treino recomeçou, o rendimento da Ferrari surpreendeu negativamente. Eles foram bem nos treinos livres e os dois pilotos forçaram muito o ritmo no final, tocando o muro, com resultados diferentes: Hamilton foi eliminado e vai largar em 12º, enquanto Leclerc passou, mas apenas em sexto.
Gabriel Bortoleto também ficou pelo caminho no Q2. A curva 16 foi sua grande dificuldade por toda a sessão e uma derrapada na última volta justamente neste trecho, que vem logo antes da grande reta, foi decisivo para que ele não passasse da 13ª colocação. Ainda assim, foi um desempenho melhor do que a Sauber tinha demonstrado nos treinos livres.
SAINZ FAZ A DANÇA DA CHUVA
Apenas três pilotos tinham completado volta quando Leclerc colocou a Ferrari no muro, depois de estar flertando com ele desde o início da classificação. Ao mesmo tempo, alguns pingos de chuva começaram a cair na pista. "Comecem a fazer a dança da chuva", disse Sainz, que era o primeiro colocado, à frente de Lawson e Hadjar.
Após a quinta bandeira vermelha ser acionada, os pilotos voltaram à pista e estavam melhorando os tempos até que Piastri bateu e causou mais uma bandeira vermelha, antes de que qualquer um pudesse completar volta.
A classificação foi reiniciada com 3min41 para o final, ainda com uma garoa fina e muito vento. Norris tentou ir à pista o quanto antes para conseguir marcar um tempo, mas ele também pegou a pista mais úmida e não conseguiu uma boa volta, ficando com o sétimo tempo. Verstappen foi o último a completar uma volta e foi o único que conseguiu superar Sainz, que inclusive melhorou sua marca no final.