Messi leva Inter Miami 'nas costas' rumo a nova vitória

O Inter Miami continua se recuperando da “humilhação” sofrida na visita ao Charlotte FC (quando, em 14 de setembro, perdeu por 3 a 0) e, na madrugada de sábado para domingo, conquistou a segunda vitória consecutiva. Desta vez, derrotou o DC United por 3 a 2, resultado que se somou ao triunfo anterior sobre o Seattle Sounders por 3 a 1.
A partida teve um verdadeiro show de Lionel Messi. Aos 35 minutos, ele deu assistência para o compatriota Tadeo Allende abrir o placar no Chase Stadium. O empate do belga Christian Benteke veio logo no início do segundo tempo.
Mas o craque argentino não estava para brincadeira: depois da assistência, marcou dois gols, aos 66 e aos 85 minutos. O placar só foi fechado nos acréscimos, quando Jacob Murrell balançou a rede defendida por Óscar Ustari.
Aos 38 anos, Messi mostra que está longe de estar “acabado”. Nos últimos dois jogos, marcou três gols e deu duas assistências, sendo decisivo para o sucesso da equipe comandada pelo também argentino Javier Mascherano.
Portugueses em campo
O fim de semana da MLS (a principal liga de futebol dos Estados Unidos) também ficou marcado pela atuação de vários jogadores portugueses. André Franco, meia emprestado pelo FC Porto, deu uma assistência (para o gol de Djé Tah D’Avilla) na vitória categórica do Chicago Fire fora de casa contra o Minnesota United por 3 a 0.
Também foram titulares Bruno Wilson (na derrota do San Jose Earthquakes para o St. Louis City SC, por 3 a 1), David Costa (na derrota do Portland Timbers para o Houston Dynamo, por 1 a 0) e Pedro Amador (no empate em 1 a 1 entre Atlanta United e San Diego FC).
Outros resultados: New York City FC venceu o Charlotte FC por 2 a 0; Philadelphia Union bateu o New England Revolution por 1 a 0; Orlando City derrotou o Nashville SC por 3 a 2; New York Red Bulls superou o CF Montréal por 2 a 0; FC Dallas ganhou do Colorado Rapids por 3 a 1; Vancouver Whitecaps venceu o Sporting Kansas City por 3 a 1; e o FC Cincinnati superou o Los Angeles Galaxy por 3 a 2. Também houve empate em 1 a 1 entre Columbus Crew e Toronto FC.
A rodada continua nesta segunda-feira: às 20h (horário de Brasília), Austin FC enfrenta o Seattle Sounders, e, às 22h, o Los Angeles FC encara o Real Salt Lake — partida em que o português Diogo Gonçalves pode entrar em campo.
Situação na tabela
Na Conferência Leste, a liderança segue com o Philadelphia Union, que soma 60 pontos — dois a mais que o FC Cincinnati, sete a mais que Charlotte FC e New York City FC (que tem um jogo a menos) e oito a mais que o Inter Miami (que tem três jogos a menos).
Na Conferência Oeste, o San Diego FC lidera com 57 pontos, dois a mais que o Vancouver Whitecaps (com dois jogos a menos) e três a mais que o Minnesota United, terceiro colocado.
Leia Também: Ex-Corinthians e Sport revela erros na carreira e hoje vende gás