Inglaterra em choque! Ex-treinador do Liverpool morre aos 47 anos

© Getty Images

O futebol inglês está de luto neste domingo pela morte de Matt Beard, técnico de 47 anos que, ao longo da carreira, comandou equipes de futebol feminino como Liverpool, Chelsea, Boston Breakers, Brighton, West Ham e, mais recentemente, Burnley.

A notícia foi confirmada pelo próprio Liverpool, clube que ele treinou em duas passagens distintas, entre 2012 e 2015 e entre 2021 e 2025. Foi nos reds que viveu os melhores momentos da carreira, conquistando dois títulos consecutivos do Campeonato Inglês e garantindo uma histórica classificação para a Liga dos Campeões.

“O Liverpool está profundamente chocado e entristecido com o falecimento repentino do ex-treinador da equipe feminina, Matt Beard. Todos no clube estão com os pensamentos voltados à família e aos amigos de Matt neste período devastador”, comunicou o clube.

“Matt não era apenas um treinador extremamente dedicado e vitorioso, era também uma pessoa de verdadeira integridade e gentileza, que sempre será lembrada com carinho por todos com quem trabalhou no clube”, acrescentou a nota.

“Uma pessoa carinhosa e atenciosa”



O Chelsea, onde Matt Beard deu os primeiros passos como treinador, também prestou homenagem: “Foi com grande tristeza e choque que o Chelsea recebeu a notícia do falecimento de nosso ex-treinador de futebol feminino, Matt Beard, aos 47 anos”.

“Matt ajudou a moldar a equipe feminina do Chelsea durante os três anos em que esteve no comando, entre 2009 e 2012, lançando grande parte das bases antes da chegada de Emma Hayes. Dentro de campo, liderou o time quando nos mudamos para o Wheatsheaf Park, em Staines Town”, relembrou o clube.

“O impacto de Matt também foi muito sentido por suas jogadoras e todos que estiveram envolvidos com a equipe feminina do Chelsea. Jogadoras e funcionários falam dele não apenas como treinador, mas como amigo. Era uma pessoa carinhosa e atenciosa, que sempre encontrava tempo para todos”, completou o comunicado.

“Uma figura-chave no crescimento do futebol feminino”



A Federação Inglesa de Futebol (FA) também se manifestou: “Estamos profundamente entristecidos com a notícia do falecimento de Matt Beard. Ele foi uma figura-chave no crescimento do futebol feminino, e sua falta será sentida por todos. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil”.

A própria Women’s Super League (WSL), entidade que organiza o futebol feminino profissional na Inglaterra, lamentou a tragédia e determinou um minuto de silêncio em sua homenagem antes de todos os jogos dos dois principais escalões neste fim de semana.

“Todos na Women’s Super League expressam suas mais profundas condolências à família, amigos e entes queridos de Matt Beard após seu falecimento. Matt teve um papel fundamental no crescimento do futebol feminino e deixará saudades em todos que fazem parte dessa modalidade. Descanse em paz, Matt”, disse a WSL em nota.

Everyone at WSL Football extends its deepest sympathies to the family, friends and loved ones of Matt Beard following news of his passing.



Matt played an instrumental role in the growth of women's football and will be missed by everyone associated with the game.



Rest in peace,… pic.twitter.com/MJYGuc1WMo — Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 20, 2025

Leia Também: Messi leva Inter Miami 'nas costas' rumo a nova vitória