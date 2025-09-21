Notícias ao Minuto
Al Nassr goleia, mas Jorge Jesus perde a cabeça e até um sapato 'voa'

Treinador português perdeu as estribeiras com os torcedores durante o categórico triunfo conquistado pelo Al Nassr ao receber o Al-Riyadh, por 5-1, em que João Félix e Cristiano Ronaldo estiveram em destaque.

Al Nassr goleia, mas Jorge Jesus perde a cabeça e até um sapato 'voa'
21/09/2025 06:55

Esporte

Arábia Saudita

Três rodadas, três vitórias. O Al Nassr deu continuidade, neste sábado, ao início arrasador na nova temporada do Campeonato Saudita, ao receber e vencer o Al-Riyadh por categóricos 5 a 1, com gols de João Félix, Cristiano Ronaldo (ambos marcaram duas vezes) e Kingsley Coman.

 

No entanto, nem tudo foi um “mar de rosas” no Al-Awwal Park, em Riade. Em determinado momento, o técnico português Jorge Jesus acabou perdendo a paciência com a torcida, chegando a chutar um cone e até arremessar o próprio sapato para o alto, em uma cena que já circula pelo mundo.

